Υεμένη: Ο ΟΗΕ «θορυβημένος» για τον βομβαρδισμό σε κέντρο κράτησης μεταναστών

Ο ΟΗΕ είναι «βαθιά θορυβημένος» για τις πληροφορίες σχετικά με βομβαρδισμό σε φυλακή στην επαρχία Σαάντα, λίκνο και προπύργιο των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες μετανάστες, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα εκπρόσωπός του.

«Μπορώ να σας πω ότι είμαστε βαθιά θορυβημένοι για τις πληροφορίες που κάνουν λόγο για αεροπορικά πλήγματα εναντίον κέντρου κράτησης όπου βρίσκονταν μετανάστες στην επαρχία Σάντα» τη νύχτα, δήλωσε ο Στεφάν Ντουζαρίκ, δίχως να αναφερθεί ονομαστικά στις ΗΠΑ, τις ένοπλες δυνάμεις των οποίων κατηγόρησαν οι Χούθι για τον βομβαρδισμό αυτόν.

«Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, 68 μετανάστες σκοτώθηκαν και (άλλοι) 48 τραυματίστηκαν», όμως «οι αριθμοί αυτοί μπορεί να αυξηθούν» καθώς συνεχιζόταν επιχείρηση διάσωσης, πρόσθεσε ο κ. Ντουζαρίκ, εκφράζοντας τη «θλίψη» του ΟΗΕ για αυτούς τους «τραγικούς θανάτους».

Εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών ενημέρωσαν πως «νοσοκομεία της περιοχής έχουν κατακλυστεί λόγω των περιορισμένων δυνατοτήτων τους» καθώς διακομίστηκαν σε αυτά δεκάδες σοβαρά τραυματίες, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

«Οι βομβαρδισμοί αυτοί εγείρουν αυξανόμενο κίνδυνο για τον άμαχο πληθυσμό στην Υεμένη», υπογράμμισε, καλώντας «όλα τα μέρη να σεβαστούν τις υποχρεώσεις του δυνάμει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου».

Οι Χούθι, κίνημα υποστηριζόμενο από το Ιράν, κατηγόρησαν τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ότι βομβάρδισαν το κέντρο κράτησης αυτό στη Σαάντα, σκοτώνοντας 68 αφρικανούς μετανάστες που ήταν έγκλειστοι εκεί.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις σφυροκοπούν σχεδόν καθημερινά τους Χούθι από τη 15η Μαρτίου στο πλαίσιο της επιχείρησης «Rough Rider» προκειμένου όπως λένε να εξαλείψουν την απειλή που εγείρουν οι αντάρτες για τα εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.