NYT: Το Ιράν συμφώνησε σε διευρυμένη ατζέντα στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Σε κρίσιμη καμπή βρίσκονται οι συνομιλίες ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ, που έχουν προγραμματιστεί για την Παρασκευή στη Μουσκάτ, με την Τεχεράνη να εμφανίζεται διατεθειμένη να ανοίξει τη συζήτηση, εκτός από το πυρηνικό της πρόγραμμα, και για τους βαλλιστικούς πυραύλους καθώς και για τον ρόλο των περιφερειακών της συμμάχων, σύμφωνα με τους New York Times.

Η Τεχεράνη φέρεται να έκανε την παραχώρηση αυτή αφού «όλοι προχώρησαν σε μικρές παραχωρήσεις», έπειτα από την έντονη αντιπαράθεση την Τετάρτη, η οποία οδήγησε τις δύο πλευρές να ακυρώσουν προσωρινά τις συνομιλίες.

Οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ αναμένεται πάντως να παραμείνουν επικεντρωμένες κυρίως στο πυρηνικό πρόγραμμα και τις δυνατότητες του Ιράν, σημειώνει η New York Times, επικαλούμενη τις ίδιες πηγές.

Οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν κόντεψαν να καταρρεύσουν λόγω της διαφωνίας για το εύρος της ατζέντας. Η ιρανική πλευρά απαιτούσε να συζητηθεί αποκλειστικά το πυρηνικό ζήτημα, ενώ οι ΗΠΑ ήθελαν να τεθούν στο τραπέζι και οι βαλλιστικοί πύραυλοι, τα περιφερειακά δίκτυα πληρεξουσίων του Ιράν και άλλα ζητήματα ασφαλείας.

Όπως μεταδίδει η Jerusalem Post, Άραβες μεσολαβητές επιχείρησαν να πείσουν την Τεχεράνη να αποδεχθεί τη διευρυμένη ατζέντα που απαιτούσαν οι Αμερικανοί. Τις προηγούμενες ημέρες οι Ιρανοί διαμήνυαν ότι θα προσέλθουν στις συνομιλίες μόνο για το πυρηνικό ζήτημα.

Επιπλέον, το Ιράν ζήτησε να μεταφερθεί ο τόπος των διαπραγματεύσεων από την Τουρκία στο Ομάν, όπου είχαν πραγματοποιηθεί πέρυσι έμμεσες συνομιλίες μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον.

Ωστόσο, αργότερα το βράδυ της Τετάρτης, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί ανακοίνωσε ότι οι συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν στην πρωτεύουσα του Ομάν, Μουσκάτ, στις 10 το πρωί της Παρασκευής (12 ώρα Ελλάδας).

Μετά τη δημοσιοποίηση της δήλωσης Αραγτσί, σύμφωνα και πάλι με την Jerusalem Post, Άραβες μεσολαβητές επιχείρησαν να πείσουν την αμερικανική πλευρά να εγκαταλείψει τη θέση της πως οι συνομιλίες πρέπει να καλύπτουν ζητήματα πέραν του πυρηνικού προγράμματος, προκειμένου να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή τους.

Η αμερικανική θέση, ωστόσο, ότι οι συνομιλίες πρέπει να διεξαχθούν με επίκεντρο μια διευρυμένη ατζέντα, παρέμεινε αμετάβλητη.



