ΗΠΑ και Ρωσία συμφώνησαν να επαναφέρουν το διάλογο μεταξύ στρατιωτικών υψηλού επιπέδου

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι η Ουάσιγκτον και η Μόσχα συμφώνησαν να επαναφέρουν τον διάλογο μεταξύ στρατιωτικών υψηλού επιπέδου μετά από συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι, τέσσερα και πλέον χρόνια μετά την διακοπή του.

«Αυτός ο δίαυλος επικοινωνίας είχε διακοπεί στα τέλη του 2021 λίγο πριν την έναρξη της σύγκρουσης», λέει σε ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων (EUCOM), αναφερόμενη στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Η επαναφορά πραγματοποιείται μετά από συναντήσεις που έγιναν στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων μεταξύ του Στρατηγού Άλεξους Γ. Γκρινκέβιτς, Διοικητή της Ευρωπαϊκής Διοίκησης των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων και υψηλόβαθμων Ρώσων και Ουκρανών στρατιωτικών αξιωματούχων.»

