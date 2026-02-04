Νιγηρία: Τουλάχιστον 170 νεκροί σε επίθεση ενόπλων στην πολιτεία Κουάρα

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Τουλάχιστον 170 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση ενόπλων στο απομακρυσμένο χωριό Γουόρο στην πολιτεία Κουάρα της κεντρικής Νιγηρίας.

Η επίθεση χαρακτηρίζεται ως η πλέον πολύνεκρη φέτος στην περιοχή που συνορεύει με την Νίγηρα, όπου συνεχίζονται οι επιθέσεις ενόπλων σε χωριά με απαγωγές και κλοπές ζώων.

Οι κάτοικοι του χωριού Γουόρο διέφυγαν σε κοντινές δασικές εκτάσεις, ενώ οι αρχές και ο στρατός αναζητούν επιζώντες στην περιοχή.

Τουλάχιστον 170 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση ενόπλων σε απομακρυσμένο χωριό της πολιτείας Κουάρα, στην κεντρική Νιγηρία, σύμφωνα με τοπικό βουλευτή που μίλησε στο Reuters. Οι αρχές και στρατιωτικές δυνάμεις συνεχίζουν τις έρευνες για επιζώντες στα γειτονικά δάση.

Η επίθεση αυτή αποτελεί τη φονικότερη που έχει σημειωθεί φέτος στην περιοχή, η οποία συνορεύει με τον Νίγηρα. Η περιοχή έχει γίνει στόχος επαναλαμβανόμενων επιδρομών από ενόπλους που επιτίθενται σε χωριά, απαγάγουν κατοίκους και αφαιρούν ζώα.

Σύμφωνα με τον βουλευτή, Σαϊντού Μπάμπα Άχμεντ, οι χωρικοί αναγκάστηκαν να διαφύγουν στις γύρω δασικές εκτάσεις όταν οι ένοπλοι εισέβαλαν στο χωριό Γουόρο. Όπως δήλωσε, οι δράστες συγκέντρωσαν τους κατοίκους, τους έδεσαν τα χέρια πίσω από την πλάτη και τους εκτέλεσαν. Ο Άχμεντ παρουσίασε φωτογραφίες από τα θύματα στο Reuters, ωστόσο το πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα την αυθεντικότητά τους.

Κατά την διάρκεια της επιδρομής, οι επιτιθέμενοι πυρπόλησαν σπίτια και καταστήματα. Πολλοί κάτοικοι παραμένουν αγνοούμενοι, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται με τη συμμετοχή στρατιωτικού προσωπικού.

Κάτοικοι ανέφεραν ότι οι ένοπλοι, που εκτιμάται πως ήταν τζιχαντιστές και συχνά κήρυτταν στο χωριό, ζήτησαν από τους ντόπιους να υποταχθούν στη Σαρία. Όταν οι χωρικοί αρνήθηκαν, οι δράστες άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια του κηρύγματος.

Η αστυνομία της Κουάρα ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τα θύματα.

Το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο έντασης στις σχέσεις ΗΠΑ-Νιγηρίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει καταγγείλει «τους φόνους χριστιανών» από «ισλαμιστές τρομοκράτες» και έχει απειλήσει με στρατιωτική επέμβαση στη χώρα.

Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθέσεις σε αυτό που χαρακτήρισαν ως τρομοκρατικούς στόχους στις 25 Δεκεμβρίου. Οι νιγηριανές αρχές απορρίπτουν τις αμερικανικές κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι στη χώρα σκοτώνονται περισσότεροι μουσουλμάνοι παρά χριστιανοί. Παράλληλα, αναφέρουν ότι βρίσκονται σε διάλογο με τις ΗΠΑ για πιθανή συνεργασία σε ζητήματα ασφαλείας.

