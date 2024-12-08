Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαβιβάζουν έμμεσα μηνύματα τις τελευταίες ημέρες στις ομάδες ανταρτών που ηγήθηκαν της επίθεσης για την ανατροπή του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ της Συρίας, δήλωσαν αξιωματούχοι στους New York Times

Τώρα που οι ομάδες κατέλαβαν τη Δαμασκό και πέτυχαν να ανατρέψουν τον Άσαντ από την εξουσία, ο Πρόεδρος Μπάιντεν και οι κορυφαίοι σύμβουλοί του εξετάζουν τον βαθμό στον οποίο θα πρέπει να συνεργαστούν άμεσα μαζί τους στο μέλλον, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν να διαβιβάζουν μηνύματα στις ομάδες των ανταρτών μέσω της τουρκικής κυβέρνησης, η οποία έχει δεσμούς μαζί τους, αφού ξεκίνησαν τη μεγάλη τους επίθεση την περασμένη εβδομάδα και πριν καταλάβουν τη συριακή πρωτεύουσα το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με Αμερικανούς και Τούρκους αξιωματούχους. Ένας από τους αξιωματούχους είπε ότι τα αρχικά μηνύματα είχαν σκοπό να πουν στις ομάδες «τι να μην κάνουν».

Ένα από τα μηνύματα που πέρασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω της τουρκικής κυβέρνησης ήταν ότι οι ανταρτικές ομάδες δεν πρέπει να επιτρέψουν στους μαχητές του Ισλαμικού Κράτους να συμμετάσχουν στην επίθεσή τους κατά της κυβέρνησης Άσαντ.

Οι ομάδες των ανταρτών απάντησαν μέσω των Τούρκων με διαβεβαιώσεις ότι δεν είχαν καμία πρόθεση να επιτρέψουν στο Ισλαμικό Κράτος να είναι μέρος του κινήματός τους, σύμφωνα με Αμερικανούς και Τούρκους αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για τα μηνύματα.

Τα μηνύματα έχουν περάσει στους Τούρκους μέσω διπλωματικών, μυστικών και στρατιωτικών καναλιών.

Σε δημόσιες δηλώσεις του από τον Λευκό Οίκο την Κυριακή, ο Μπάιντεν είπε ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν στο Ισλαμικό Κράτος να εκμεταλλευτεί οποιοδήποτε κενό εξουσίας μετά την πτώση του Άσαντ.

Η ευρύτερη συζήτηση εντός της κυβέρνησης Μπάιντεν σχετικά με την πιο άμεση επαφή με τις ομάδες επικεντρώνεται στην προηγούμενη συμπεριφορά και τις διασυνδέσεις τους με εξτρεμιστές.

Περιλαμβάνει επίσης συνεχείς αξιολογήσεις από αναλυτές πληροφοριών των ΗΠΑ και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της διοίκησης για το εάν οι ομάδες έχουν, ή είναι διατεθειμένες, να αλλάξουν ουσιαστικά τον τρόπο αντιμετώπισης των ανησυχιών των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους στην περιοχή σχετικά με τις τρομοκρατικές τους σχέσεις.

Οι ανταρτικές ομάδες έχουν ενωθεί υπό την ηγεσία της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ ή HTS, την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χαρακτηρίσει ξένη τρομοκρατική οργάνωση κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Τραμπ.

Η HTS ήταν παρακλάδι της Αλ Κάιντα, αλλά αποσπάστηκε πριν από χρόνια και κυριάρχησε στο τελευταίο προπύργιο της αντιπολίτευσης της Συρίας.

Κάποτε θεωρήθηκε ως μία από τις πιο ισχυρές εξτρεμιστικές φατρίες της εξέγερσης, η ομάδα προσπάθησε αργότερα να αποποιηθεί τις ριζοσπαστικές ρίζεςς και επικεντρώθηκε στην οικοδόμηση μιας πολιτικής κυβέρνησης, αν και αυταρχικής και εξτρεμιστικής, στην περιοχή της.

Οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ και τα ανώτατα στελέχη της κυβέρνησης Μπάιντεν εξακολουθούν να εξετάζουν την HTS και τον ηγέτη της, Αμπου Μοχάμεντ αλ-Τζολάνι, ο οποίος εμφανίζεται πλέον μετριοπαθής, κατευνάζοντας τις ανησυχίες για τις προθέσεις και τις προηγούμενες σχέσεις τους.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν επιτρέπεται να συνομιλεί με την HTS και τον αρχηγό της, παρόλο που είναι στη λίστα των τρομοκρατών, αλλά η κυβέρνηση δεν μπορεί να τους παράσχει υλική υποστήριξη.

Ενώ η κυβέρνηση Μπάιντεν δεν έχει μέχρι στιγμής σταματήσει να συνομιλεί απευθείας με τη HTS, συνεργάζεται στενά και άμεσα με τον κύριο εταίρο του αμερικανικού στρατού στη Συρία, την πολιτοφυλακή των Κούρδων, τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις ή SDF

Σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ, η κυβέρνηση ενθάρρυνε και παρείχε υποστήριξη πληροφοριών στις SDF για επιχειρήσεις για τον έλεγχο του συριακού εδάφους στην ανατολική Συρία, συμπεριλαμβανομένων των πόλεων Ντέιρ αλ Ζουρ και Αμπου Καμάλ. .

Οι αξιωματούχοι είπαν ότι οι επιχειρήσεις είχαν σκοπό να διασφαλίσουν ότι το Ισλαμικό Κράτος δεν θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί την κατάσταση και να καταλάβει τις περιοχές καθώς οι συριακές κυβερνητικές δυνάμεις αποσύρονταν.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, το μήνυμα που έστειλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στους SDF ήταν: «Εάν το καθεστώς αποχωρήσει από εδάφη, θα πάνε σε κάποιον, οπότε θα πρέπει να καλύψετε το κενό μόνοι σας αντί να αφήσετε τον ISIS να το κάνει».

Πηγή: skai.gr

