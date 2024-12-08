Η Ρωσία ζητεί έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι ζήτησε για τη Δευτέρα έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα την κατάσταση στη Συρία, όπου μια επίθεση αστραπή ομάδων ανταρτών υπό τη διοίκηση των ριζοσπαστών ισλαμιστών ανέτρεψε το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ.

"Σε σχέση με τα τελευταία γεγονότα στη Συρία, των οποίων το βάθος και οι συνέπειες για τη χώρα αυτή και ολόκληρη την περιοχή δεν έχουν ακόμη μετρηθεί, η Ρωσία ζήτησε επείγουσες διαβουλεύσεις κεκλεισμένων των θυρών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ", έγραψε σε ανάρτησή του στο Telegram ο αναπληρωτής πρεσβευτής της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη Ντμίτρι Πολιάνσκι.

Η συνεδρίαση αυτή αναμένεται να διεξαχθεί τη Δευτέρα, διευκρίνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

