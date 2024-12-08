Μπάιντεν: «Πράξη δικαιοσύνης» για τον συριακό λαό η πτώση του Άσαντ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν εξέφρασε ικανοποίηση σήμερα για την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ από την εξουσία στη Συρία, δηλώνοντας ότι αυτή αντιπροσωπεύει μια "ιστορική ευκαιρία" για τους Σύρους.

"Επιτέλους, το καθεστώς του αλ Άσαντ έπεσε", τόνισε ο Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια ομιλίας του στον Λευκό Οίκο, κάνοντας λόγο για "μια θεμελιώδη πράξη δικαιοσύνης" και μια "ιστορική ευκαιρία" για τους Σύρους, ώστε να "χτίσουν ένα καλύτερο μέλλον", ενώ προειδοποίησε για "τους κινδύνους και την αβεβαιότητα" που απορρέουν από την κατάσταση.

Ο Μπάιντεν δήλωσε επίσης ότι ο Μπασάρ αλ-Άσαντ, ο οποίος ανατράπηκε από την εξουσία με μια αιφνιδιαστική επίθεση ομάδων ανταρτών, θα πρέπει να "λογοδοτήσει" για τις "εκατοντάδες χιλιάδες αθώους Σύρους" που "κακοποιήθηκαν, βασανίστηκαν και σκοτώθηκαν".

"Δεν είμαστε βέβαιοι για το πού βρίσκεται, αλλά πιστεύεται ότι βρίσκεται στη Μόσχα", δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, καθώς τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων μετέδωσαν σήμερα το βράδυ ότι ο Μπασάρ αλ Άσαντ και η οικογένειά του βρίσκονται στη Μόσχα.

Ο Τζο Μπάιντεν διαβεβαίωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συζητήσουν με "όλες τις συριακές ομάδες" για τη μετάβαση της εξουσίας στη Συρία.

"Θα συνομιλήσουμε με όλες τις συριακές ομάδες, και στο πλαίσιο της διαδικασίας υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, για να υπάρξει μια μετάβαση προς μια ανεξάρτητη, κυρίαρχη Συρία, με νέο Σύνταγμα, νέα κυβέρνηση που θα υπηρετεί όλους τους Σύρους", υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στηρίξουν τους γείτονες της Συρίας κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου και θα συνεργαστούν με τους εταίρους και τα ενδιαφερόμενα μέρη τη Συρία για να βοηθήσουν να αδραχθεί η ευκαιρία και για τη διαχείριση του κινδύνου, πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι "ορισμένες από τις ομάδες ανταρτών" που συμμετείχαν στην αιφνιδιαστική επίθεση στη Συρία, έχουν "προηγούμενο στην τρομοκρατία και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων".

"Σημειώσαμε δηλώσεις των ηγετών αυτών των ομάδων ανταρτών τις τελευταίες ημέρες, οι οποίοι λένε αυτό που πρέπει τούτη την ώρα, αλλά καθώς ετοιμάζονται να αναλάβουν μεγαλύτερες ευθύνες, εμείς θα αξιολογήσουμε όχι μόνο τα λόγια τους αλλά και τις ενέργειές τους", προειδοποίησε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.