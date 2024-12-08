Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) δήλωσε ότι οι δυνάμεις της πραγματοποίησαν δεκάδες αεροπορικές επιδρομές σε στόχους του Ισλαμικού Κράτους στην κεντρική Συρία την Κυριακή.

Σε ανακοίνωσή της, η CENTCOM ανέφερε ότι τα χτυπήματά της είχαν ως στόχο να διασφαλίσουν ότι το Ισλαμικό Κράτος δεν θα εκμεταλλευτεί την τρέχουσα κατάσταση στη Συρία.

Ειδικότερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν σήμερα "δεκάδες αεροπορικά πλήγματα" στην κεντρική Συρία κατά "75 και πλέον στόχων" της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, ανακοίνωσε η Centcom.

"Δεν πρέπει να υπάρχει αμφιβολία: δεν θα αφήσουμε το Ισλαμικό Κράτος να ανασυσταθεί και να εκμεταλλευτεί την τρέχουσα κατάσταση στη Συρία", δήλωσε ο στρατηγός Έρικ Κουρίλα σε ανακοίνωση της Centcom, μετά την αστραπιαία επίθεση ομάδων ανταρτών, η οποία προκάλεσε την πτώση του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ

