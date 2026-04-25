Οι ΗΠΑ δέσμευσαν 344 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα που συνδέονται με το Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παγώσει περιουσιακά στοιχεία σε κρυπτονομίσματα αξίας 344 εκατομμυρίων δολαρίων που συνδέονται με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ σε ανάρτησή του στο X.

Το υπουργείο Οικονομικών «θα συνεχίσει να υποβαθμίζει συστηματικά την ικανότητα της Τεχεράνης να δημιουργεί, να μεταφέρει και να επαναπατρίζει κεφάλαια», δήλωσε ο Μπέσεντ, προσθέτοντας ότι η υπηρεσία του επιβάλλει κυρώσεις σε «πολλαπλά πορτοφόλια που συνδέονται με το Ιράν», με αποτέλεσμα το πάγωμα των κεφαλαίων.

Under Economic Fury, @USTreasury will continue to systematically degrade Tehran’s ability to generate, move, and repatriate funds.



Treasury’s Office of Foreign Assets Control is sanctioning multiple wallets tied to Iran — resulting in the freeze of $344 million in… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) April 24, 2026

Υπενθυμίζεται ότι σε ανάλογες δηλώσεις του την Τετάρτη, ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ είχε αναφέρει ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να «ασκούν τη μέγιστη πίεση» για να «υποβαθμίσουν συστηματικά» την ικανότητα του Ιράν να παράγει, να μετακινεί και να επαναπατρίζει κεφάλαια, ξεκαθαρίζοντας ότι το Αμερικανικό Ναυτικό θα συνεχίσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων.

Πηγή: skai.gr

