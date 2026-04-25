Ένας ακόμη ειρηνευτής της UNIFIL νεκρός από Ισραηλινά πυρά - Γκουτέρες: «Αυτό πρέπει να σταματήσει»

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, δήλωσε σε μια ανάρτηση στο X ότι «λυπάται που πληροφορείται ότι ένας ακόμη Ινδονήσιος ειρηνευτής της UNIFIL υπέκυψε στα τραύματά του μετά από ένα περιστατικό τον Μάρτιο, όταν μια οβίδα που εκτοξεύτηκε από άρμα μάχης του ισραηλινού στρατού έπληξε θέση της UNIFIL στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα της UNIFIL».

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ σημείωσε ότι «έξι ειρηνευτικοί που υπηρετούν στην UNIFIL έχουν σκοτωθεί και αρκετοί ακόμη έχουν τραυματιστεί σοβαρά μετά από πρόσφατα περιστατικά εν μέσω εχθροπραξιών μεταξύ της Χεζμπολάχ και του ισραηλινού στρατού».

Κατέληξε δηλώνοντας ότι «αυτές οι επιθέσεις πρέπει να σταματήσουν».

I am saddened to learn that another Indonesian UNIFIL peacekeeper has succumbed to his wounds following an incident in March, when a shell fired from an Israeli Defence Forces tank struck a @UNIFIL_ position in southern Lebanon, according to UNIFIL’s preliminary findings.



My… — António Guterres (@antonioguterres) April 24, 2026

Δείτε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ΕΔΩ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.