Ένας ακόμη ειρηνευτής της UNIFIL νεκρός από Ισραηλινά πυρά - Γκουτέρες: «Αυτό πρέπει να σταματήσει»

Ο ΓΓ του ΟΗΕ σημείωσε ότι 6 ειρηνευτές της UNIFIL έχουν σκοτωθεί και αρκετοί ακόμη έχουν τραυματιστεί σοβαρά σε πρόσφατα περιστατικά μεταξύ Χεζμπολάχ και IDF

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, δήλωσε σε μια ανάρτηση στο X ότι «λυπάται που πληροφορείται ότι ένας ακόμη Ινδονήσιος ειρηνευτής της UNIFIL υπέκυψε στα τραύματά του μετά από ένα περιστατικό τον Μάρτιο, όταν μια οβίδα που εκτοξεύτηκε από άρμα μάχης του ισραηλινού στρατού έπληξε θέση της UNIFIL στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα της UNIFIL».

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ σημείωσε ότι «έξι ειρηνευτικοί που υπηρετούν στην UNIFIL έχουν σκοτωθεί και αρκετοί ακόμη έχουν τραυματιστεί σοβαρά μετά από πρόσφατα περιστατικά εν μέσω εχθροπραξιών μεταξύ της Χεζμπολάχ και του ισραηλινού στρατού».

Κατέληξε δηλώνοντας ότι «αυτές οι επιθέσεις πρέπει να σταματήσουν».

