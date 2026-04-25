O πρόεδρος του ιρανικού κοινβοουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, απάντησε με σκληρή γλώσσα στις δηλώσεις του υπουργού Άμυνας Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, ο οποίος σε δηλώσεις του την Πέμπτη έδωσε το «στίγμα» για νέες επίθεσεις του Ισραήλ προς το Ιράν, τονίζοντας ότι το Τελ Αβίβ «είναι έτοιμο να επαναλάβει τον πόλεμο κατά του Ιράν».

Το Ισραήλ περιμένει το πράσινο φως από τις Ηνωμένες Πολιτείες «για να εξαλείψει την οικογένεια Χαμενεΐ», αλλά και για να σπρώξει το Ιράν «πίσω σε μια σκοτεινή εποχή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισραηλινός Υπουργός.

Ο Ιρανός αξιωματούχος παρέθεσε ένα απόσπασμα από δήλωση του πρώην στρατιωτικού διοικητή των ειδικών δυνάμεων των Φρουρών της Επανάστασης, Κασέμ Σολεϊμανί που έχασε τη ζωή του σε επίθεση των ΗΠΑ στη Βαγδάτη το 2020, γράφοντας στο Χ:

«Αγαπητέ Χαμενεΐ, είσαι ο αγαπημένος της καρδιάς μας. Η συμφωνία καρδιάς των παιδιών-μαχητών μεταξύ τους ήταν και είναι να πολεμούν στα χαρακώματα ώστε ο λόγος και η βούληση του Ανώτατου θρησκευτικού Ηγέτη να επικρατήσει».

«Η οργή του εχθρού και οι ασυναρτησίες αυτού του εγκληματία υπουργού έχουν ως στόχο να διαταράξουν την ενότητά μας γύρω από την ηγεσία και να ματαιώσουν τα σχέδιά τους. Θυμώστε, και πεθάνετε από αυτόν τον θυμό», προσέθεσε ο Γκαλιμπάφ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.