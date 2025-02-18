Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οι ΗΠΑ δεν θα εναντιωθούν στην αποστολή ειρηνευτικών δυνάμεων της Ευρώπης στην Ουκρανία

Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε σε δημοσιογράφους στο Mar-a-Lago Club του στο Παλμ Μπιτς

Ντοναλντ τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι δεν θα εναντιωθεί στους Ευρωπαίους εάν θέλουν να στείλουν ειρηνευτικά στρατεύματα στην Ουκρανία για να παρέχουν εγγυήσεις ασφαλείας σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας.

«Το να υπάρχουν στρατεύματα εκεί θα ήταν εντάξει, δεν θα είχα καμία αντίρρηση», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Mar-a-Lago Club του στο Παλμ Μπιτς

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ντόναλντ Τραμπ Ουκρανία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark