Οι ΗΠΑ δεν θα εναντιωθούν στην αποστολή ειρηνευτικών δυνάμεων της Ευρώπης στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι δεν θα εναντιωθεί στους Ευρωπαίους εάν θέλουν να στείλουν ειρηνευτικά στρατεύματα στην Ουκρανία για να παρέχουν εγγυήσεις ασφαλείας σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας.

«Το να υπάρχουν στρατεύματα εκεί θα ήταν εντάξει, δεν θα είχα καμία αντίρρηση», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Mar-a-Lago Club του στο Παλμ Μπιτς

Πηγή: skai.gr

