ΗΠΑ: Ο Πούτιν δεν ενδιαφέρεται πραγματικά για καμία ειρηνευτική συμφωνία

Τη στιγμή που η κυβέρνηση Τραμπ ξεκίνησε προκαταρκτικές συνομιλίες με Ρώσους αξιωματούχους για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, πληροφορίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες και στενούς συμμάχους δείχνουν ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επιδιώκει ακόμα να ελέγξει όλη την Ουκρανία, σύμφωνα με τέσσερις αξιωματούχους δυτικών υπηρεσιών πληροφοριών και δύο αξιωματούχους του Κογκρέσου που επικαλείται το NBC.



«Έχουμε μηδενικές πληροφορίες ότι ο Πούτιν ενδιαφέρεται για μια πραγματική ειρηνευτική συμφωνία αυτή τη στιγμή», δήλωσε χαρακτηριστικά ένας από τους αξιωματούχους του Κογκρέσου.



Ο Πούτιν έστειλε εκπροσώπους στη Σαουδική Αραβία για διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ την Τρίτη, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Όμως, είπαν οι έξι αξιωματούχοι, οι τρέχουσες πληροφορίες δείχνουν ότι ο Πούτιν εξακολουθεί να πιστεύει ότι μπορεί να τηρήσει στάση αναμονής όσον αφορά το Κίεβο και την Ευρώπη για να ελέγξει τελικά όλη την Ουκρανία.



«Νομίζει ότι κερδίζει», είπε ένας από τους αξιωματούχους των δυτικών μυστικών υπηρεσιών, προσθέτοντας ότι οι ρωσικές απώλειες στο πεδίο της μάχης δεν πιέζουν τον Πούτιν να σταματήσει να πολεμά.



Όλοι οι αξιωματούχοι μίλησαν στο NBC υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν τις πληροφορίες.



Ο Μπράιαν Χιουζ, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, απάντησε ότι «η ηγεσία του Προέδρου Τραμπ δημιούργησε το πρώτο άνοιγμα για συνομιλίες εδώ και χρόνια, και το έκανε μετά από μόλις τέσσερις εβδομάδες στην εξουσία. Η κυβέρνηση Τραμπ θα συνεχίσει να επιδιώκει μια συμφωνία που προωθεί τα αμερικανικά συμφέροντα και φέρνει αυτή τη σύγκρουση σε μόνιμη επίλυση».

"Ουκρανία και Ευρώπη εκτός διαβουλεύσεων, ενώ ΗΠΑ και Ρωσία ακονίζουν τα μαχαίρια τους"

Στη γεμάτο περίτεχνο διάκοσμο αίθουσα του ανακτόρου του Ριάντ η Ουκρανία «απλώθηκε» στο γυαλιστερό τραπέζι συνεδριάσεων, όχι για να τεμαχιστεί επί τη ευκαιρία, αλλά μάλλον για μια πρώτη επιθεώρηση από τους Αμερικανούς και τους Ρώσους, οι οποίοι έχουν κρατήσει τα μαχαίρια για μελλοντική χρήση, σχολιάζει στο μεταξύ ο Guardian.



Κανένας Ουκρανός δεν ήταν παρών σε αυτές τις πρώτες συζητήσεις για τη μοίρα της χώρας του, ή για το μεσημεριανό γεύμα που περιελάμβανε «ολόκληρο αρνί και μια συμφωνία χτενιών», ούτε κανείς εκπρόσωπος της υπόλοιπης ευρωπαϊκής ηπείρου. Το αν θα τους δοθεί μια θέση στο τραπέζι πριν από τη χάραξη των γραμμών δεν είναι σαφές. Προς το παρόν, πρέπει να αναρωτηθούν αν είναι μεταξύ των «ερεθιστικών» στις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας που αναφέρει το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, Μάικλ Βαλτς, επέμεινε ότι ζητήθηκε -και θα ζητούνταν- συχνά η γνώμη των Ουκρανών και των Ευρωπαίων εν απουσία τους. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, σχολίασε ότι οποιαδήποτε συμφωνία για την Ουκρανία θα πρέπει να είναι αποδεκτή από «όλους τους εμπλεκόμενους».

