Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήραν τις κυρώσεις εναντίον του δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Βραζιλίας, ο οποίος είχε στοχοποιηθεί επειδή επέβλεψε ποινική υπόθεση εναντίον του συμμάχου και φίλου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Ζαΐχ Μπολσονάρου, ανακοίνωσε την Παρασκευή το Υπουργείο Οικονομικών.

Η αλλαγή στάσης σε λιγότερο από πέντε μήνες, που ήρθε αφότου οι ΗΠΑ άρχισαν να αίρουν τους υψηλούς δασμούς σε βραζιλιάνικα προϊόντα, έδειξε πόσο γρήγορα ο Τραμπ έγινε πιο φιλικός με τον πρόεδρο της Βραζιλίας Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα εγκαταλείποντας την «επιθετική» υπεράσπιση του δεξιού προκατόχου του.

Οι ΗΠΑ είχαν επιβάλει κυρώσεις στον δικαστή Alexandre de Moraes βάσει του Παγκόσμιου Νόμου Μαγκνίτσκι τον Ιούλιο, τιμωρώντας τον για την επίβλεψη της δίκης που οδήγησε στην καταδίκη και φυλάκιση του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου για απόπειρα πραξικοπήματος μετά την ήττα του στις εκλογές του 2022.

Ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει εκείνη τη δίκη «κυνήγι μαγισσών» και η κυβέρνησή του κατηγόρησε τον Μοράες ότι εγκρίνει αυθαίρετες προδικαστικές κρατήσεις και καταπνίγει την ελευθερία του λόγου.

Την Παρασκευή, το Υπουργείο Οικονομικών ήρε επίσης τις κυρώσεις που είχαν επιβληθεί τον Σεπτέμβριο στη σύζυγο του Μοράες, Viviane Barci, καθώς και τις κυρώσεις που είχαν επιβληθεί στο Lex Institute, μια χρηματοοικονομική οντότητα που ελέγχεται από την Barci και άλλα μέλη της οικογένειας.

Οι κυρώσεις είχαν πυροδοτήσει εντάσεις μεταξύ Μπραζίλια και Ουάσινγκτον αυτό το καλοκαίρι, όταν ο Πρόεδρος Τραμπ επέβαλε υψηλούς δασμούς σε πολλά προϊόντα που εισάγονται από τη Βραζιλία, ορισμένους από τα οποία άρχισε να αίρει τον περασμένο μήνα.

Η ανακοίνωση της Παρασκευής ήρθε λίγες ημέρες αφότου οι Βραζιλιάνοι νομοθέτες ψήφισαν για σημαντική μείωση των ποινών του Μπολσονάρου και συνεργατών του που καταδικάστηκαν για αντιδημοκρατικές πράξεις μετά τις εκλογές του 2022. Η απόφαση, η οποία τώρα θα τεθεί σε ψηφοφορία στη Γερουσία της Βραζιλίας, πιθανότατα θα αντιμετωπίσει αντίσταση από τον Λούλα και το Ανώτατο Δικαστήριο.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Κρίστοφερ Λαντάου, χαιρέτισε την ψήφιση της απόφασης από την κάτω βουλή του Κογκρέσου.

«Οι ΗΠΑ έχουν επανειλημμένα εκφράσει την ανησυχία τους για τις προσπάθειες χρήσης της νομικής διαδικασίας για εκδίκαση των πολιτικών διαφορών στη Βραζιλία», έγραψε ο Λαντάου στο X, χαρακτηρίζοντας την έγκριση «ένα πρώτο βήμα προς την αντιμετώπιση αυτών των καταχρήσεων».

The US has consistently expressed concern over efforts to use the legal process to weaponize political differences in Brazil, and therefore welcomes the bill passed by the lower house of the Brazilian Congress as a first step towards addressing these abuses. Finally we are seeing… — Christopher Landau (@DeputySecState) December 12, 2025

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι «η ποινή του Μοράες είναι ασυμβίβαστη με τα συμφέροντα της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ».

« Από αυτή την άποψη, οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν την ψήφιση μιας σημαντικής απόφασης αμνηστίας από την κάτω βουλή της Βραζιλίας ως ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση που σηματοδοτεί ότι οι συνθήκες της δικαιοσύνης στη Βραζιλία βελτιώνονται», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ο Τραμπ και ο Λούλα συζήτησαν τις κυρώσεις την περασμένη εβδομάδα κατά τη διάρκεια μιας «εξαιρετικής» τηλεφωνικής συνομιλίας, όπως την χαρακτήρισε ο Αμερικανός ηγέτης, προαναγγέλλοντας μια «νεοσύστατη συνεργασία» με τον Λούλα μετά από μήνες εντάσεων.

Η υπουργός θεσμικών σχέσεων της Βραζιλίας, Γκλέισι Χόφμαν, δήλωσε σε ανάρτησή της στο X ότι η άρση των κυρώσεων αποτελεί νίκη για τη Βραζιλία και τον Λούλα.

«Ήταν ο Λούλα που έθεσε αυτή την ανάκληση στο τραπέζι με τον Ντόναλντ Τραμπ, σε έναν επιβεβλημένο και δίκαιο διάλογο», έγραψε.

A retirada das sanções dos EUA contra o ministro Alexandre de Moraes é uma grande vitória do Brasil e do presidente Lula.

Foi Lula quem colocou esta revogação na mesa de Donald Trump, num diálogo altivo e soberano.

É uma grande derrota da família de Jair Bolsonaro, traidores que… — Gleisi Hoffmann (@gleisi) December 12, 2025

Ο Λούλα τόνισε τη σημασία της άρσης των κυρώσεων σε βάρος Βραζιλιάνων αξιωματούχων κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, δήλωσε στο Reuters πηγή εντός της προεδρίας της Βραζιλίας, υπό τον όρο της ανωνυμίας, προσθέτοντας ότι η Βραζιλία δεν έδωσε τίποτα σε αντάλλαγμα.

«Δεν υπήρξε αντάλλαγμα», είπε η πηγή.

Ο Εδουάρδο Μπολσονάρου, ένας από τους γιους του Ζαΐχ Μπολσονάρου και ένθερμος υποστηρικτής της εκστρατείας πίεσης της Ουάσινγκτον στη δικαστική εξουσία της Βραζιλίας, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την υποστήριξη του Τραμπ σε δημόσια δήλωσή του.

«Είμαστε ευγνώμονες για την υποστήριξη που επέδειξε ο Πρόεδρος Τραμπ καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας και για την προσοχή που έδωσε στη σοβαρή κρίση ελευθεριών που επηρεάζει τη Βραζιλία», έγραψε ο Εντουάρντο.

Κεντρική φωτογραφία: Από τη συνάντηση του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Πρόεδρο της Βραζιλίας Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ASEAN στην Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Πηγή: skai.gr

