Ομάδα ειδικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ στον Ινδικό Ωκεανό πραγματοποίησε έφοδο σε πλοίο που κατευθυνόταν προς το Ιράν από την Κίνα τον περασμένο μήνα και κατέσχεσε στρατιωτικά αντικείμενα, ανέφερε την Παρασκευή η Wall Street Journal, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους.

Το φορτίο αποτελούνταν από εξαρτήματα που ενδεχομένως θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα για τα συμβατικά όπλα του Ιράν, δήλωσε ένας αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι το φορτίο είχε καταστραφεί.

Οι αμερικανικές δυνάμεις επιβιβάστηκαν στο πλοίο αρκετές εκατοντάδες μίλια ανοιχτά των ακτών της Σρι Λάνκα, σύμφωνα με την εφημερίδα, η οποία πρόσθεσε ότι αργότερα επετράπη στο πλοίο να συνεχίσει.

Πηγή: skai.gr

