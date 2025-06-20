Άγριος καβγάς στο Royal Ascot – Δύο νεαροί πιάστηκαν στα χέρια

H υπερκατανάλωση αλκοόλ και ο ήλιος που «βάρεσε κατακούτελα» φαίνεται πως στάθηκαν αφορμή για ένα άγριο επεισόδιο στο Royal Ascot, καθώς το κλίμα ευφορίας μετατράπηκε σε... «πολεμική σύρραξη», με δύο νεαρούς να «πιάνονται στα χέρια» μπροστά στα έκπληκτα μάτια των παρευρισκομένων.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media αποτυπώνει τους δύο κουστουμαρισμένους άνδρες, να μετατρέπουν σε.... ριγκ τον περίβολο του διάσημου ιπποδρόμου στο Berkshire, μπροστά στα μάτια των έντρομων των παρευρισκομένων.

Εν συνεχεία ο ένας σωριάζεται στο έδαφος ύστερα από ένα δυνατό χτύπημα.

Καθώς οι περισσότεροι παρακολουθούν σοκαρισμένοι, κάποιοι προσπαθούν να τους χωρίσουν ενώ αρκετοί τους καλούν να σταματήσουν.

Ο ένας από τους εμπλεκόμενους, ντυμένος με γκρι κοστούμι, σέρνεται μακριά από το σημείο, ενώ ο δεύτερος, αιμόφυρτος, σηκώνεται από το έδαφος, με το αίμα να τρέχει στο πρόσωπό του. Σκουπίζει το πρόσωπό του και λερώνει το κρεμ παντελόνι του με αίμα, φωνάζοντας, όπως φαίνεται, προς τον αντίπαλό του.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του επεισοδίου, ούτε τι ακολούθησε μετά τη λήξη του καβγά.

Πηγή: skai.gr

