Οι Γερμανοί περιορίζουν τα ταξίδια τους στις ΗΠΑ

Οι Γερμανοί περιορίζουν δραστικά τα ταξίδια τους στις ΗΠΑ μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο και τη σύλληψη και κράτηση Γερμανών πολιτών από τις αμερικανικές αρχές, αναφέρουν ταξιδιωτικοί πράκτορες.

Από τότε που επέστρεψε ο Ντόναλντ Τραμπ η ζήτηση για ταξίδια προς τις ΗΠΑ έχει μειωθεί κατά 15-20% από τον περασμένο Φεβρουάριο, αναφέρει σε ρεπορτάζ του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD o εκπρόσωπος τουριστικών πρακτορείων Τίμο Κόλενμπεργκ, ενώ ο Τόμας Τέρμπεκ της συμβουλευτικής υπηρεσίας Weltweiser κάνει λόγο για συρρίκνωση της ζήτησης και στα προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών μεταξύ Γερμανίας και ΗΠΑ. Αντιθέτως, επισημαίνεται, αυξημένη είναι η ζήτηση για ταξίδια στον Καναδά.

Το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει πάντως μεμονωμένα περιστατικά την προσωρινή κράτηση και μετέπειτα απέλαση δύο 19χρονων Γερμανίδων από τις αρχές των ΗΠΑ με την υποψία ότι σχεδίαζαν να εργαστούν στη χώρα με τουριστική βίζα, αλλά και την υπόθεση ενός 34χρονου Γερμανού με άδεια παραμονής στις ΗΠΑ ο οποίος κρατείται εδώ και τέσσερις εβδομάδες. «Ανησυχούμε, αλλά θεωρούμε ότι πρόκειται για μεμονωμένες περιπτώσεις. Βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τις οικογένειες και παρέχουμε προξενική στήριξη», δήλωσε σχετικά ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Κρίστιαν Βάγκνερ. Λόγω πάντως των πρόσφατων περιστατικών, ταξιδιωτικοί ιστότοποι συμβουλεύουν τους Γερμανούς που σκοπεύουν να επισκεφθούν τις ΗΠΑ να διαγράψουν τυχόν επικριτικές για τον Αμερικανό πρόεδρο αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή το ιστορικό σχετικών συνομιλιών τους.

Ο εκπρόσωπος ωστόσο του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Γιοχάνες Βάντεπουλ έκανε λόγο για «απαράδεκτες» ενέργειες εκ μέρους των ΗΠΑ και τόνισε ότι το ζήτημα θα αποτελέσει αντικείμενο συνομιλιών της επόμενης γερμανικής κυβέρνησης με τους Αμερικανούς ομολόγους της.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

