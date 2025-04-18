Ένα σημαντικό τεχνολογικό και οικονομικό βήμα έκανε η Πολιτεία του Τουβαλού, καθώς εγκαινίασε τα πρώτα της αυτόματα μηχανήματα ανάληψης μετρητών (ATM), σε μια ιστορική πρωτοβουλία για μία από τις πιο απομονωμένες χώρες του πλανήτη.

Το νησιωτικό σύμπλεγμα του Ειρηνικού Ωκεανού βρίσκεται μεταξύ Αυστραλίας και Χαβάης και είναι περιτριγυρισμένο από πλούσια θαλάσσια ζωή, εξωτικά ψάρια και πολύχρωμα κοράλλια. Μέχρι σήμερα, όλες οι συναλλαγές – τόσο για κατοίκους όσο και για επισκέπτες – γίνονταν αποκλειστικά με μετρητά.

Σύμφωνα με το CNN, η εγκατάσταση των πρώτων ATM στο Τουβαλού έγινε στις 15 Απριλίου και συνοδεύτηκε από επίσημη τελετή στην πρωτεύουσα Φουναφούτι. Ο πρωθυπουργός της χώρας, Φελέτι Τέο, έκανε λόγο για ένα «σημαντικό ορόσημο», παρουσιάζοντας τις νέες υποδομές παρουσία τοπικών αξιωματούχων και κόβοντας μια εντυπωσιακή τούρτα σε σχήμα... ATM.

Ο γενικός διευθυντής της Εθνικής Τράπεζας του Τουβαλού, Σιόσε Τέο, χαρακτήρισε την εγκατάσταση των μηχανημάτων ως μια «μεγάλη επιτυχία» και «μεταμορφωτική αλλαγή» που θα «ανοίξει δρόμους για την οικονομική ενδυνάμωση των κατοίκων». Το Τουβαλού έχει πληθυσμό περίπου 11.200 ανθρώπων.

Από την πλευρά του, ο Νισάρ Άλι από την εταιρεία Pacific Technology Limited, η οποία συνέβαλε στον σχεδιασμό των μηχανημάτων, δήλωσε στην αυστραλιανή δημόσια τηλεόραση ABC πως «το εγχείρημα θα σπάσει τα εμπόδια και θα φέρει τους πολίτες του Τουβαλού σε επαφή με σύγχρονες και αξιόπιστες τραπεζικές υπηρεσίες».

Το Τουβαλού είναι ένα από τα μικρότερα κράτη στον κόσμο, καθώς τα εννέα νησιά του καλύπτουν συνολική έκταση μόλις 26 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, το 2023 το επισκέφθηκαν λίγο περισσότεροι από 3.000 τουρίστες.

Διαθέτει μόλις ένα αεροδρόμιο, επίσης στο Φουναφούτι, που εξυπηρετεί περιορισμένο αριθμό πτήσεων την εβδομάδα από τα Φίτζι. Όταν δεν υπάρχουν αφίξεις, ο διάδρομος του αεροδρομίου μετατρέπεται σε υπαίθριο γήπεδο για ράγκμπι, ποδόσφαιρο και άλλες δραστηριότητες των κατοίκων.

Οι μετακινήσεις εντός της χώρας γίνονται με φέρι, καθώς δεν υπάρχουν εσωτερικές αεροπορικές συνδέσεις.

Με μέγιστο υψόμετρο μόλις 4,5 μέτρα πάνω από τη στάθμη της θάλασσας, το Τουβαλού είναι εξαιρετικά ευάλωτο στην άνοδο της στάθμης των υδάτων και θεωρείται μία από τις χώρες που απειλούνται περισσότερο από την κλιματική κρίση.

Η εισροή αλμυρού νερού διαβρώνει τις ελάχιστες καλλιεργήσιμες εκτάσεις της χώρας, ενώ οι αυξανόμενες θερμοκρασίες επηρεάζουν αρνητικά την ευαίσθητη θαλάσσια βιοποικιλότητα.

Το Τουβαλού είχε συγκινήσει τη διεθνή κοινότητα το 2021, όταν ο τότε Υπουργός Εξωτερικών Σάιμον Κόφε απηύθυνε ομιλία προς τα Ηνωμένα Έθνη γονατισμένος στη θάλασσα, με το νερό να φτάνει μέχρι τα γόνατά του, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα για την απειλή της ανόδου της στάθμης των ωκεανών.

