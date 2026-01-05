Την οργισμένη αντίδραση του πρωθυπουργού της Γροιλανδίας Γενς Φρέντερικ Νίλσεν προκάλεσαν οι επαναλαμβανόμενες δηλώσεις - απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για το νησί της Δανίας, όπου θέλει να αναρτήσει την αμερικανική σημαία.

«Οχι άλλη πίεση. Οχι άλλα υπονοούμενα. Οχι άλλες φαντασιώσεις προσάρτησης. Είμαστε ανοικτοί στον διάλογο. Είμαστε ανοικτοί στις συνομιλίες. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει μέσω των κατάλληλων διαύλων και με σεβασμό του διεθνούς δικαίου», έγραψε στο Facebook ο επικεφαλής της κυβέρνησης της Γροιλανδίας.

Το Σαββατοκύριακο, μετά τη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, σε ερώτηση του δημοσιογράφου αν υπάρχουν και άλλες χώρες οι οποίες να υπόκεινται σε μία πιθανή αμερικανική παρέμβαση, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε χαρακτηριστικά: «Θέλουμε απολύτως τη Γροιλανδία».

Η νέα τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Δανής πρωθυπουργού Μέτε Φρεντέρικσεν, η οποία δήλωσε χθες ότι «οι ΗΠΑ δεν έχουν κανένα δικαίωμα να προσαρτήσουν καμία από τις τρεις χώρες του Δανικού Βασιλείου»,

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει αρκετές φορές ότι η Γροιλανδία, ένα έδαφος της Δανίας που διαθέτει εκτεταμένη αυτονομία, θα πρέπει να γίνει τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών, για λόγους ασφαλείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

