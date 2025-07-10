Λογαριασμός
Ο στρατός του Ισραήλ λέει πως αναχαίτισε πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη

Τη Δευτέρα οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν το λιμάνι στη Χοντάιντα καθώς και ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό σε τομείς υπό τον έλεγχο των Χούθι

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν σήμερα ότι αναχαίτισαν πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη, μερικές μέρες αφού διεξήγαγαν σειρά πληγμάτων εναντίον υποδομών σε περιοχές ελεγχόμενες από το κίνημα ανταρτών Χούθι στη χώρα αυτή.

«Μετά την ενεργοποίηση (...) σειρήνων συναγερμού σε πολλές περιοχές του Ισραήλ, πύραυλος που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη αναχαιτίστηκε», ανέφεραν μέσω X.

Νωρίς το πρωί της Δευτέρας, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν το λιμάνι στη Χοντάιντα και άλλα λιμάνια, καθώς και ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό σε τομείς υπό τον έλεγχο του κινήματος που υποστηρίζεται από το Ιράν, που ανταπέδωσε εκτοξεύοντας πυραύλους εναντίον της ισραηλινής επικράτειας, που επίσης αναχαιτίστηκαν, κατά το ισραηλινό επιτελείο.

