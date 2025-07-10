Ο στρατός του Ισραήλ λέει πως αναχαίτισε πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν σήμερα ότι αναχαίτισαν πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη, μερικές μέρες αφού διεξήγαγαν σειρά πληγμάτων εναντίον υποδομών σε περιοχές ελεγχόμενες από το κίνημα ανταρτών Χούθι στη χώρα αυτή.

«Μετά την ενεργοποίηση (...) σειρήνων συναγερμού σε πολλές περιοχές του Ισραήλ, πύραυλος που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη αναχαιτίστηκε», ανέφεραν μέσω X.

🚨Sirens sounding across central Israel due to projectile fire from Yemen🚨 pic.twitter.com/aGtwBWVkts — Israel Defense Forces (@IDF) July 10, 2025

Νωρίς το πρωί της Δευτέρας, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν το λιμάνι στη Χοντάιντα και άλλα λιμάνια, καθώς και ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό σε τομείς υπό τον έλεγχο του κινήματος που υποστηρίζεται από το Ιράν, που ανταπέδωσε εκτοξεύοντας πυραύλους εναντίον της ισραηλινής επικράτειας, που επίσης αναχαιτίστηκαν, κατά το ισραηλινό επιτελείο.

