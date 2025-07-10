Συλλογικότητα που αναζητεί αγνοούμενους ανακοίνωσε χθες Τετάρτη τον εντοπισμό 42 σάκων που περιείχαν ανθρώπινα υπολείμματα σε ιδιοκτησία στην πολιτεία Χαλίσκο (δυτικά), αυτήν που πλήττεται σκληρότερα από οποιαδήποτε άλλη από τη μάστιγα των εξαφανίσεων στο Μεξικό.

Σύμφωνα με την Guerreros Buscadores («μαχήτριες ερευνήτριες»), οι 42 σάκοι με ανθρώπινα λείψανα ανακαλύφθηκαν τις τελευταίες ημέρες, επιπλέον των 12 που εντοπίστηκαν την περασμένη εβδομάδα.

Το μακάβριο εύρημα έλαβε χώρα σε περιοχή όπου γίνονται κατασκευαστικά έργα, στον δήμο Σαπόπαν, στη μητροπολιτική περιοχή της πρωτεύουσας της Χαλίσκο, που είναι η Γουαδαλαχάρα.

Στα τέλη Ιουνίου, ταυτοποιήθηκαν κάπου τριάντα πτώματα μετά την εύρεσή τους σε μυστικό ομαδικό τάφο τον Φεβρουάριο.

🔴 Política | Colectivo reporta hallazgo de decenas de bolsas con restos humanos en Zapopan, Jalisco. pic.twitter.com/nvhdKN2pzq — El Economista (@eleconomista) July 10, 2025

Τη Χαλίσκο λυμαίνεται το καρτέλ Νέα Γενιά της Χαλίσκο (ΚΝΓΧ), που χαρακτηρίστηκε στις αρχές της χρονιάς «ξένη τρομοκρατική οργάνωση» από την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, η συμμορία αυτή, μαζί με το καρτέλ Σιναλόα, συγκαταλέγεται στους κυριότερους διακινητές φαιντανύλης, συνθετικού οπιοειδούς το οποίο έχε προκαλέσει δεκάδες χιλιάδες θανάτους από υπερβολική δόση στην αμερικανική επικράτεια.

Στο Μεξικό έχουν καταγραφτεί πάνω από 127.000 εξαφανίσεις, η πλειονότητά τους μετά το 2006, όταν η τότε ομοσπονδιακή κυβέρνηση άρχισε τον λεγόμενο «πόλεμο» κατά των καρτέλ των ναρκωτικών, αναπτύσσοντας τον στρατό στο εσωτερικό, προσέγγιση που έχει επικριθεί από πολλούς.

Σύμφωνα με επίσημα δεδομένα ως τα τέλη του Μαΐου, μόνο στη Χαλίσκο είναι καταγεγραμμένες 15.683 υποθέσεις εξαφανίσεων. Ο αριθμός αυτός είναι εκτίμηση της πολιτειακής εισαγγελίας.

Ερευνητές αποδίδουν τις περισσότερες από τις εξαφανίσεις στο οργανωμένο έγκλημα. Συμμορίες θάβουν σε μυστικούς τάφους τα θύματά τους, ή τα αποτεφρώνουν.

Τον Μάρτιο, συγγενείς εξαφανισμένων εντόπισαν εκατοντάδες ζεύγη παπουτσιών και είδη ιματισμού σε εγκαταλελειμμένο ράντσο στην Τεουτσιτλάν, δυτικά από τη Γουαδαλαχάρα.

Δέκα μέλη του ΚΝΓΧ καταδικάστηκαν προχθές Τρίτη να εκτίσουν 141 χρόνια κάθειρξη έκαστος για φόνο και απαγωγή στην πολιτεία Χαλίσκο, στην κατάληξη της υπόθεσης αυτής, η οποία προκάλεσε σοκ στο Μεξικό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.