Ο Σούκι, ο πατέρας ενός από τους στρατιώτες που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Χεζμπολάχ σε μια στρατιωτική βάση της Ταξιαρχίας Γκολάνι κοντά στην Μπινιαμίνα, το βράδυ της Κυριακής εξιστορεί τα όσα βίωσε ο γιος του ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

«Ο γιος μου νοσηλεύεται στο Beilinson», εξήγησε ο Σούκι μιλώντας στη Jerusalem Post.

«Έχει σχετικά ελαφριά τραύματα, έχει σκάγια στο πρόσωπο και έχει χάσει την ακοή του στο ένα αυτί. Του έκαναν αξονική τομογραφία και θα λάβουμε τα αποτελέσματα σήμερα. Ανησυχώ πολύ για τους βαριά τραυματίες και φυσικά, για αυτούς που σκοτώθηκαν που ήταν οι εκπαιδευόμενοι του στη μονάδα.

«Έλαβα ένα μήνυμα από τον γιο μου που έλεγε: "Ένα UAV (μη επανδρωμένο αεροσκάφος) έπεσε στη βάση, αλλά είμαι εντελώς καλά". Είναι διοικητής ομάδας για νεοσύλλεκτους», πρόσθεσε ο πατέρας του στρατιώτη.

«Έγινε μάρτυρας μιας σκηνής που θύμιζε τρομοκρατική επίθεση - έτσι την περιέγραψε. Βγήκε αμέσως έξω και με ενημέρωσε ότι μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Στην αρχή, ανέφεραν το νοσοκομείο Ramba, αλλά αργότερα είπε ότι τον μετέφεραν από ελικόπτερο στο Beilinson».

«Κάθονταν στην τραπεζαρία, έτοιμοι να φάνε. Σε μια στιγμή, από απόσταση όχι περισσότερο από πέντε μέτρα, είδε ακριβώς σε ποιο τραπέζι έπεσε το drone. Δεν σήκωσε το βλέμμα στο ταβάνι, αλλά γρήγορα συνειδητοποίησε τι ήταν.

Είδε στρατιώτες σε κρίσιμη κατάσταση – άτομα που γνώριζε καλά, τα ονόματα θα δημοσιοποιηθούν αργότερα. Μερικές μητέρες του τηλεφώνησαν, αλλά γνωρίζοντας ότι υπήρχε πολύ μικρή ελπίδα, δεν απάντησε» πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι η επίθεση της Χεζμπολάχ σκότωσε τέσσερις στρατιώτες και τραυμάτισε σοβαρά άλλους επτά.

«Οι άνθρωποι γλιστρούσαν από το αίμα»

«Υπήρχε άλλος ένας τραυματίας δίπλα του», σημείωσε ο Σούκι. «Είναι πολύ αποφασισμένοι. Ήθελαν να επιστρέψουν στους στρατιώτες τους και να τους προσφέρουν ένα αίσθημα ασφάλειας. Είπε ότι μετά το χτύπημα και τα θραύσματα στο πρόσωπό του, οι δυνάμεις έφτασαν γρήγορα και έβγαλαν από το κτίριο όποιον μπορούσαν. Μου περιέγραψε μια στιγμή που, λόγω της ποσότητα του αίματος, οι άνθρωποι γλιστρούσαν στο πάτωμα. Ήταν μια πραγματικά ζοφερή σκηνή» είπε.

«Κανονικά, τρώνε σε διαφορετική ώρα, αλλά εκείνη την ημέρα, έτυχε να φάνε εκείνη την ώρα και μετά όλα εξελίχθησαν», είπε στο τέλος της συνέντευξης ο πατέρας του στρατιώτη. «Υποθέτω ότι θα γίνει έρευνα. Δε φαίνεται εύλογο ότι ένα UAV θα μπορούσε να φτάσει σε αυτό το σημείο. Εννοώ η ακρίβεια - δεν ήταν τυχαία: τόσο η τοποθεσία, όσο η τραπεζαρία και ο χρόνος. Αυτή είναι η πραγματική ανησυχία».

