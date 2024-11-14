Μπροστά σε έναν απρόσκλητο μεν χαριτωμένο δε επισκέπτη, που είχε θρονιαστεί με άνεση στο κρεβάτι του, βρέθηκε ένα ζευγάρι στην Αδελαΐδα της Αυστραλίας. Ένα κοάλα που αποφάσισε να κατέβει από τους ευκάλυπτους όπου συνηθίζει να βρίσκεται και να πάρει έναν υπνάκο σε κανονικό κρεβάτι.

Το ζευγάρι σοκαρισμένο όταν βρίσκει το κοάλα προσπαθεί να το διώξει από την κρεβατοκάμαρα αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.