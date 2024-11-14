Λογαριασμός
Η απίστευτη αντίδραση ενός ζευγαριού που βρίσκει κοάλα στο κρεβάτι του - Δείτε τι έκανε το χαριτωμένο ζωάκι

Δείτε τι έκανε το χαριτωμένο μαρσιποφόρο 

Κοάλα

Μπροστά σε έναν απρόσκλητο μεν χαριτωμένο δε επισκέπτη, που είχε θρονιαστεί με άνεση στο κρεβάτι του, βρέθηκε ένα ζευγάρι στην Αδελαΐδα της Αυστραλίας. Ένα κοάλα που αποφάσισε να κατέβει από τους ευκάλυπτους όπου συνηθίζει να βρίσκεται και να πάρει έναν υπνάκο σε κανονικό κρεβάτι.

Το ζευγάρι σοκαρισμένο όταν βρίσκει το κοάλα προσπαθεί να το διώξει από την κρεβατοκάμαρα αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

