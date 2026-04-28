Μια δίκη που θα μπορούσε να διαμορφώσει το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης ξεκινά την Τρίτη, με τους δισεκατομμυριούχους Ίλον Μασκ και Σαμ Άλτμαν να συγκρούονται μετωπικά για τη μετεξέλιξη της OpenAI, κατασκευαστή του ChatGPT, από μη κερδοσκοπικό οργανισμό σε ένα τεχνολογικό κολοσσό αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων που επιδιώκει το κέρδος.

Οι εναρκτήριες δηλώσεις στην αστική αγωγή του Μασκ κατά του OpenAI και του Άλτμαν πραγματοποιούνται στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Όκλαντ της Καλιφόρνια, μετά την επιλογή των εννέα ενόρκων τη Δευτέρα.

Η «βεντέτα» Μασκ - Άλτμαν

Ο Μασκ ισχυρίζεται ότι ο Άλτμαν και ο Γκρεγκ Μπρόκμαν, αντίστοιχα ο διευθύνων σύμβουλος και ο πρόεδρος της OpenAI, πρόδωσαν αυτόν και το κοινό εγκαταλείποντας την αποστολή της εταιρείας να είναι ένας φιλάνθρωπος διαχειριστής της Τεχνητής Νοημοσύνης προς όφελος της ανθρωπότητας και μετατρέποντάς τη σε μια «μηχανή πλουτισμού» για τον εαυτό τους και τους επενδυτές.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο ζητά αποζημίωση 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την OpenAI και τη Microsoft, έναν από τους μεγαλύτερους επενδυτές της, με τα έσοδα να πηγαίνουν στο φιλανθρωπικό βραχίονα της OpenAI.

Θέλει επίσης η OpenAI να μετατραπεί σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό, με τους Άλτμαν και Μπρόκμαν να απομακρύνονται από τα καθήκοντά τους και τον Άλτμαν από το διοικητικό της συμβούλιο.

Scam Altman and Greg Stockman stole a charity. Full stop.



Greg got tens of billions of stock for himself and Scam got dozens of OpenAI side deals with a piece of the action for himself, Y Combinator style. After this lawsuit, Scam will also be awarded tens of billions in stock… https://t.co/R27ZeG9nNR — Elon Musk (@elonmusk) April 27, 2026

Τόσο ο Μασκ όσο και ο Άλτμαν έφτασαν στο δικαστήριο νωρίς την Τρίτη για τις εναρκτήριες δηλώσεις τους. Οι Μασκ, Άλτμαν και ο επικεφαλής της Microsoft, Σάτια Ναντέλα, είναι μεταξύ των μαρτύρων που αναμένεται να καταθέσουν, με τον Μασκ να καταθέτει εντός της εβδομάδας.

Ο Μασκ και ο Άλτμαν ίδρυσαν από κοινού την OpenAI το 2015 με στόχο την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης προς όφελος της ανθρωπότητας και την αντιμετώπιση ανταγωνιστών όπως η Google.

Η δίκη θα μπορούσε να προσφέρει μια διεισδυτική ματιά στα «εγώ» και τις προσωπικότητες που διαμόρφωσαν την OpenAI καθώς από ένα μη κερδοσκοπικό ερευνητικό εργαστήριο στο διαμέρισμα του Μπρόκμαν εξελίχθηκε σε μια εταιρεία αξίας άνω των 850 δισεκατομμυρίων δολαρίων σχολιάζει το Reuters.

Προκλήσεις για την Open AI

Απειλεί να περιπλέξει τα σχέδια της OpenAI για μια πιθανή αρχική δημόσια προσφορά αμφισβητώντας την ηγεσία της και θα μπορούσε επίσης να εντείνει τους φόβους των Αμερικανών για την τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης γενικότερα.

Η OpenAI έχει υποστηρίξει ότι ο Μασκ υποκινήθηκε από ζήλια προσπαθώντας να υπονομεύσει την ανάπτυξή της και να στηρίξει τη δική του εταιρεία xAI, την οποία ίδρυσε το 2023 λίγο μετά την έναρξη του ChatGPT από την OpenAI. Υποστηρίζει ακόμη ότι ο Μασκ συμμετείχε σε συζητήσεις για τη δημιουργία της νέας δομής της OpenAI και απαίτησε να γίνει διευθύνων σύμβουλος.

Η OpenAI αντιμετωπίζει εντεινόμενο ανταγωνισμό από αντιπάλους, συμπεριλαμβανομένης της Anthropic, και ξοδεύει δισεκατομμύρια σε υπολογιστικούς πόρους. Μια πιθανή IPO (Αρχική Δημόσια Προσφορά) θα μπορούσε να αποτιμήσει την εταιρεία στο 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, ανέφερε το Reuters.

Το περασμένο φθινόπωρο, η OpenAI αναθεώρησε ξανά τη δομή της για να γίνει μια εταιρεία δημοσίου συμφέροντος, στην οποία ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός και άλλοι επενδυτές, συμπεριλαμβανομένης της Microsoft, κατέχουν μερίδια. Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός κατέχει μερίδιο 26%, συν τα δικαιώματα αγοράς μετοχών εάν η OpenAI επιτύχει ορισμένους στόχους αποτίμησης.

Μια εταιρεία δημοσίου συμφέροντος θα μπορούσε να κάνει την OpenAI πιο φιλική προς τους επενδυτές, διατηρώντας παράλληλα τη φιλανθρωπική της εικόνα.

Πηγή: skai.gr

