Οι ρυθμιστικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης απείλησαν να υποχρεώσουν τη Meta Platforms, μητρική εταιρεία του WhatsApp, να ανακαλέσει μια κίνηση που, όπως υποστηρίζουν, περιορίζει ουσιαστικά την πρόσβαση ανταγωνιστικών εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων.

Η προσπάθεια της Meta να επιλύσει την αντιμονοπωλιακή έρευνα της ΕΕ σχετικά με το WhatsApp, μέσω της επιβολής χρεώσεων σε τρίτες εταιρείες AI για πρόσβαση, κρίθηκε ανεπαρκής, όπως δήλωσε την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή, που αποτελεί το εκτελεστικό όργανο της 27μελούς Ένωσης και βασική αρχή επιβολής των κανόνων ανταγωνισμού, ξεκίνησε την έρευνα πέρυσι λόγω ανησυχιών ότι το WhatsApp εμπόδιζε ανταγωνιστικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να προσφέρουν τους ψηφιακούς βοηθούς τους στην πλατφόρμα.

Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η απόφαση της Meta τον Μάρτιο να αρχίσει να χρεώνει τρίτους παρόχους AI για πρόσβαση ισοδυναμεί ουσιαστικά με την απαγόρευση που ίσχυε προηγουμένως.

«Η αντικατάσταση μιας νομικής απαγόρευσης με τιμολόγηση που έχει παρόμοιο αποτέλεσμα δεν αλλάζει την προκαταρκτική μας εκτίμηση ότι η συμπεριφορά της Meta φαίνεται να αποτελεί κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, η οποία μπορεί να βλάψει σοβαρά τον ανταγωνισμό στην αγορά των βοηθών τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε η Τερέσα Ριμπέρα, εκτελεστική αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδια για τον ανταγωνισμό.

Όταν οι Βρυξέλλες ξεκίνησαν την έρευνα τον Δεκέμβριο, οι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι εξετάζουν νέους όρους και προϋποθέσεις που εμπόδιζαν τους παρόχους AI chatbots να χρησιμοποιούν ένα εργαλείο επικοινωνίας με πελάτες. Η ΕΕ δήλωσε ότι σκοπεύει να εκδώσει εντολή για την αποκατάσταση της πρόσβασης των τρίτων chatbots υπό τους προηγούμενους όρους, έως ότου ληφθεί τελική απόφαση για την υπόθεση.

Η Meta ανέφερε ότι η απόφαση της Επιτροπής σημαίνει ότι θα υποχρεωθεί να παρέχει την υπηρεσία της δωρεάν, κάτι που, όπως υποστηρίζει, ισοδυναμεί με επιδότηση ορισμένων εταιρειών αντί να ενισχύει τον ανταγωνισμό.

Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει, για παράδειγμα, ότι «ένα μικρό αρτοποιείο στη Γαλλία που πληρώνει για να χρησιμοποιεί την υπηρεσία για παραγγελίες κρουασάν, θα επιβαρύνεται με το κόστος για την OpenAI», ανέφερε η Meta σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι «οι μικρές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να επωμίζονται το κόστος της OpenAI».

Πηγή: skai.gr

