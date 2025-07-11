Στην αποπνικτική ατμόσφαιρα της Κανταχάρ, στο νότιο Αφγανιστάν, όπου η θερμοκρασία ξεπερνά συχνά τους 40 βαθμούς Κελσίου, οι οδηγοί ταξί βρήκαν έναν φτηνό τρόπο για να δροσίζονται οι ίδιοι και οι πελάτες τους. Δένουν στις οροφές των γαλάζιων ταξί μονάδες κλιματισμού, οι οποίες μεταφέρουν τη δροσιά στο εσωτερικό του αυτοκινήτου από το παράθυρο του συνοδηγού μέσω ενός φαρδύ σπιράλ σωλήνα.

«Τα συστήματα κλιματισμού αυτών των αυτοκινήτων δεν λειτουργούσαν και οι επισκευές ήταν πολύ ακριβές. Έτσι πήγα σε έναν τεχνικό και έφτιαξα ένα ψυγείο κατά παραγγελία» είπε ο οδηγός Γκιουλ Μοχάμεντ.

Ο 32χρονος ξόδεψε 3.000 αφγανικά (43 δολάρια) για το σύστημα, το οποίο συνδέει στην μπαταρία του ταξί του και το ξαναγεμίζει τακτικά με νερό.

«Αυτό λειτουργεί καλύτερα από το κλιματιστικό» λέει ο Abdul Bari, στο AFP. «Τα κλιματιστικά ψύχουν μόνο το μπροστινό μέρος. Αυτό το ψυγείο διαχέει τον αέρα σε όλο το αυτοκίνητο».

Βίντεο του AFP δείχνει τον Bari να χρησιμοποιεί κολλητική ταινία για να στερεώσει τον αεραγωγό εξάτμισης του ψυγείου στο παράθυρο του ταξί, ενώ ένας βοηθός ανεβαίνει πάνω στο ταξί για να στερεώσει το σώμα της μονάδας.

Το μόνο πρόβλημα με αυτή την... πατέντα είναι ότι πρέπει να γεμίζει τη μονάδα με νερό δύο φορές την ημέρα με τα χέρια, είπε ο κ. Bari. «Αλλά λειτουργεί καλά» λέει ο ίδιος.

Μία από τις φτωχότερες χώρες στον κόσμο, το Αφγανιστάν είναι και από τις πιο ευάλωτες στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Η κυβέρνηση προειδοποίησε ότι οι θερμοκρασίες στα περισσότερα μέρη της χώρας αναμένεται να εκτοξευθούν στα ύψη τις επόμενες εβδομάδες.

🇦🇫 VIDEO: Afghanistan taxi drivers turn to handmade coolers to beat the heat



As temperatures soar in southern Afghanistan, taxi drivers in Kandahar have taken to installing handmade cooling systems on their vehicles to beat the heat. pic.twitter.com/CevZEuFooV — AFP News Agency (@AFP) July 10, 2025

Πηγή: skai.gr

