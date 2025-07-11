Ερντογάν: «Πέντε χρόνια πριν απελευθερώσαμε την Αγία Σοφία»

Πέντε χρόνια πριν απελευθερώσαμε την Αγία Σοφία, είπε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Τούρκος πρόεδρος γιορτάζει τα πέντε χρόνια από τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί: «Η Αγία Σοφία, που σπάσαμε τις αλυσίδες της πριν από πέντε χρόνια και την επανενώσαμε με τους πιστούς με το κάλεσμα για προσευχή, αν θέλει ο Θεός, θα παραμείνει ελεύθερη για πάντα...» είπε.

5 yıl önce bugün zincirlerini kırıp Ezan-ı Muhammedîlerle yeniden buluşturduğumuz Ayasofya, inşallah ebediyen özgür kalacak... https://t.co/WcwQSqiHqo — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 10, 2025

Συμφωνία στενής αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης

Η Άγκυρα θα εκπαιδεύει, θα εξοπλίζει και θα συνεργάζεται με τις ένοπλες δυνάμεις της Λιβύης.

Υπάρχουν πληροφορίες για αποστολή οπλικών συστημάτων, εκπαιδευτών στρατιωτικών στην Τρίπολη.

Ο βαλλιστικός πύραυλος Tayfun επανήλθε στις συζητήσεις με στόχο και την Ελλάδα

Αναλύσεις με χάρτες που στοχεύουν την Αθήνα

Τηλεοπτικό δίκτυο A HABER: Στους πυραύλους Tayfun μπορούν να τοποθετηθούν διάφορες κεφαλές. Σε τέτοιους βαλλιστικούς πυραύλους δεν έχει σημασία μόνο το βεληνεκές τους, αλλά και αν μπορούν να πλήξουν τους στόχους τους σύμφωνα πάντα με τα δεδομένα που έχουν δοθεί. Στον συγκεκριμένο πύραυλο η απόκλιση είναι μόλις 3 μέτρα δηλαδή μόλις τόσο. Εδώ μιλάμε για αποστάσεις 2000 χιλιομέτρων δεν μπορείτε να το αντιληφθείτε. Κι όμως, οι Τούρκοι επιστήμονες τα κατάφεραν.

Εδώ βλέπουμε και το βεληνεκές. Αλλά επιμένω πως δεν έχει σημασία μόνο αυτό και επιμένω στην ακρίβεια των 3 μέτρων. Καθώς όλα τα κτίρια έχουν εξαερισμούς , διάφορους χώρους. Για να καταφέρετε να πλήξετε συγκεκριμένους στόχου πρέπει να μειώσετε τις αποστάσεις ακριβείας. Σε αεροδρόμια, σε στρατηγικούς στόχους.

Προβληματισμός στην Τουρκία για το κλίμα που επικρατεί στις ΗΠΑ για F-35 και F-16

Ερωτήματα στην Άγκυρα για το αν η βούληση του Τραμπ θα καταφέρει να κάμψει τις αντιρρήσεις

Ένας αιώνας «Απογευματινή» - Η αρχαιότερη εφημερίδα της Τουρκίας μαζί με την Cumhuriyet

Η εφημερίδα της Ρωμιοσύνης που εκδίδεται από το 1925

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.