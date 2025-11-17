ΗΠΑ: Τρομοκρατικές η «Antifa Ost» και δύο ομάδες από Ελλάδα

Τρομοκρατική οργάνωση χαρακτηρίζει πλέον η αμερικανική κυβέρνηση τη γερμανική ομάδα «Antifa Ost», ανακοίνωσε στην Ουάσιγκτον ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Οι ΗΠΑ κατηγορούν τα μέλη της ότι πραγματοποίησαν πολυάριθμες επιθέσεις μεταξύ 2018 και 2023 σε άτομα που θεωρούν φασίστες ή μέλη της ακροδεξιάς στη Γερμανία. Η Ουάσιγκτον επιρρίπτει επίσης στη «Antifa Ost» ότι πραγματοποίησε σειρά επιθέσεων στη Βουδαπέστη στα μέσα Φεβρουαρίου του 2023.



Εκτός από την γερμανική «Antifa Ost», το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να χαρακτηρίσει ως «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις» δύο ομάδες από την Ελλάδα και μία από την Ιταλία. Σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση πρόκειται για «μαχητικές, αναρχικές» ή «αντικαπιταλιστικές» ομάδες. Αναφέρονται ονομαστικά η «Άτυπη Αναρχική Ομοσπονδία/Διεθνές Επαναστατικό Μέτωπο (FAI/FRI) από την Ιταλία και δύο ομάδες από την Ελλάδα: «Ένοπλη Προλεταριακή Δικαιοσύνη» και «Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα».

Πηγή: Deutsche Welle

Στον ίδιο κατάλογο με Χαμάς, Αλ Κάιντα και ΧεζμπολάχΤο καθεστώς για τις εν λόγω ομάδες τίθεται σε ισχύ στις 20 Νοεμβρίου και σημαίνει ότι τα μέλη τους δεν θα λαμβάνουν πλέον άδειες εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες, παγώνουν ενδεχόμενα περιουσιακά τους στοιχεία και τιμωρούνται όσοι διατηρούν επιχειρηματικές σχέσεις μαζί τους. Ο αμερικανικός κατάλογος τρομοκρατικών οργανώσεων περιλαμβάνει σήμερα ομάδες όπως η ισλαμιστική Χαμάς, η επίσης ισλαμιστική Αλ Κάιντα και η σιιτική πολιτοφυλακή Χεζμπολάχ.Ο χαρακτηρισμός «τρομοκρατικές» αποτελεί μέρος μακροχρόνιας εκστρατείας του προέδρου Τραμπ κατά των αριστερών ομάδων. Ο Τραμπ και οι Ρεπουμπλικανοί κατηγορούν τους υποστηρικτές της Antifa ότι υποκινούν πολιτική βία, αναφέροντας ως παράδειγμα τη δολοφονία του αμφιλεγόμενου δεξιού αμερικανού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ στις 10 Σεπτεμβρίου.Εδώ και χρόνια ο Τραμπ απειλεί την «Antifa»Αρχικά ο πρόεδρος Τραμπ χαρακτήρισε την Antifa «τρομοκρατική οργάνωση» σε εθνικό επίπεδο. Και τώρα η αμερικανική κυβέρνηση βάζει στο στόχαστρο ομάδες από το εξωτερικό. Ήδη κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας, ο Τραμπ είχε απειλήσει με μέτρα κατά της «Antifa».Ο όρος «Antifa» σημαίνει «αντιφασιστική». Σύμφωνα με τους ειδικούς ωστόσο πρόκειται περισσότερο για χαλαρές ομάδες με αριστερή ιδεολογία παρά για οργανώσεις με συγκεκριμένη δομή και ιεραρχία.Πηγή: DW, dpa, afp, rtr

