Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ζήτησε σήμερα από τις ΗΠΑ να «ανακαλέσουν» τις κυρώσεις που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ, ICC).

«Εκφράζουμε τη βαθιά λύπη μας για τις ατομικές κυρώσεις που ανακοινώθηκαν χθες σε βάρος του προσωπικού του Δικαστηρίου και ζητούμε» από τις Ηνωμένες Πολιτείες «να ανακαλέσουν αυτό το μέτρο», δήλωσε η εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας Ραβίνα Σαμντασάνι.

«Υποστηρίζουμε πλήρως την ανεξάρτητη δουλειά του Δικαστηρίου», τόνισε η εκπρόσωπος, σύμφωνα με την οποία το ΔΠΔ «θα πρέπει να είναι πλήρως σε θέση να διεξάγει το ανεξάρτητο έργο του - όταν ένα κράτος δεν θέλει ή δεν μπορεί ειλικρινώς να διεξαγάγει μια έρευνα ή να ασκήσει διώξεις, όπως προβλέπει το Καταστατικό της Ρώμης».

«Το Δικαστήριο είναι ένα ουσιώδες στοιχείο της υποδομής των δικαιωμάτων του ανθρώπου», πρόσθεσε.

Εξάλλου, στο Βερολίνο, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε πως η Γερμανία θα συνεχίσει να υποστηρίζει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, αν και δεν είναι σαφές τι θα σημάνουν γι' αυτό οι κυρώσεις που επέβαλε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν θα εκπλαγώ εντελώς αν μερικά κράτη ανακοινώσουν από κοινού και πάλι στη διάρκεια της σημερινής ημέρας στη Νέα Υόρκη την υποστήριξή τους», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Ο γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς δήλωσε από την πλευρά του πως ο Τραμπ κάνει λάθος που επιβάλλει κυρώσεις στο ΔΠΔ επειδή θέτει σε κίνδυνο ένα σημαντικό θεσμό.

«Οι κυρώσεις είναι το λάθος εργαλείο. Θέτουν σε κίνδυνο ένα θεσμό που εξασφαλίζει ότι οι δικτάτορες αυτού του κόσμου δεν μπορούν απλώς να διώκουν ανθρώπους και να αρχίζουν πολέμους και αυτό είναι πολύ σημαντικό», δήλωσε ο Σολτς σε ομιλία που εκφώνησε στο Λούντβιχσμπουργκ, στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του ενόψει των γερμανικών βουλευτικών εκλογών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

