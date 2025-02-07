Η Ρωσία ξαναρχίζει τις πτήσεις προς την Αμπχαζία για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες

Η Ρωσία ξαναρχίζει τις επιβατικές πτήσεις προς την πρωτεύουσα της αποσχισθείσας περιοχής της Γεωργίας, Αμπχαζία για πρώτη φορά μετά από τρεις δεκαετίες, μετέδωσαν την Παρασκευή τα κρατικά μέσα ενημέρωσης σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Μια πρώτη δοκιμαστική πτήση από τη Μόσχα προς το Σουχούμι πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή και οι τακτικές πτήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν τον Μάιο, ανέφερε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Το θέρετρο του Σουχούμι στη Μαύρη Θάλασσα αποτελεί αγαπημένο τόπο διακοπών για τους Ρώσους από τη σοβιετική εποχή. Το αεροδρόμιο έκλεισε τη δεκαετία του 1990.

Η δοκιμαστική πτήση πραγματοποιήθηκε από αεροπλάνο που ανήκει στην UVT Aero, μια ιδιωτική ρωσική αεροπορική εταιρεία, σύμφωνα με τα στοιχεία τα στοιχεία του Flightradar.

Η Ρωσία αναγνώρισε την ανεξαρτησία της Αμπχαζίας και μιας άλλης αποσχισθείσας περιοχής, της Νότιας Οσετίας, το 2008, αφού νίκησε τη Γεωργία σε έναν πενθήμερο πόλεμο. Η Μόσχα διατηρεί στρατιωτικές βάσεις και στις δύο περιοχές και στηρίζει τις οικονομίες τους.

Όλες οι χώρες, εκτός από μια χούφτα χωρών, εξακολουθούν να αναγνωρίζουν την Αμπχαζία ως γεωργιανό έδαφος. Δεκάδες χιλιάδες Γεωργιανοί εκδιώχθηκαν από την περιοχή κατά τη διάρκεια του πολέμου που έληξε το 1993.

Ο πόλεμος κλόνισε τις σχέσεις μεταξύ της Ρωσίας, η οποία υποστήριξε τους αυτονομιστές της Αμπχαζίας, και της Γεωργίας. Οι δύο πλευρές δεν έχουν επίσημους διπλωματικούς δεσμούς, αλλά έχουν έρθει πιο κοντά τα τελευταία χρόνια, καθώς οι σχέσεις της Γεωργίας με τη Δύση έχουν επιδεινωθεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.