Ρωσική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον γραμματέα του Συμβουλίου Ασφαλείας, Σεργκέι Σοϊγκού, βρέθηκε στην Πιονγιάνγκ την Τετάρτη, σε μία ακόμα κίνηση «επέκτασης» της συνεργασίας μεταξύ των χωρών.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, υποσχέθηκε στον Σοϊγκού ότι θα στηρίξει «άνευ όρων» τη Ρωσία στον πόλεμο με την Ουκρανία, παρά τις μεγάλες απώλειες που μετράει η Πιονγιάνγκ σε ανθρώπινες ζωές στο μέτωπο.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε ότι θα «υποστηρίξει άνευ όρων τη στάση της Ρωσίας και την εξωτερική της πολιτική σε όλα τα κρίσιμα διεθνή πολιτικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του ουκρανικού ζητήματος», ανέφερε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Κορέας.

Κιμ και Σοϊγκού «συζήτησαν πώς να εδραιώσουν τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ Βόρειας Κορέας και Ρωσίας και κατέληξαν σε συναίνεση για το ζήτημα της Ουκρανίας και άλλες απροσδιόριστες διεθνείς καταστάσεις», ανέφερε το KCNA.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass της Ρωσίας ανέφερε ότι ο Ρώσος αξιωματούχος και ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, «συζήτησαν επίσης τις προοπτικές για την ανοικοδόμηση της περιοχής Κουρσκ και περιέγραψαν τα βήματα για να τιμήσουν τη συμβολή των Βορειοκορεατών στρατιωτών».

Συνεργασία με ανταλλάγματα

Τον Απρίλιο, οι δύο χώρες επιβεβαίωσαν επίσημα την ανάπτυξη βορειοκορεατικών στρατευμάτων στη Ρωσία για πρώτη φορά, λέγοντας ότι στρατιώτες των δύο χωρών πολεμούσαν μαζί για να αποκρούσουν μια ουκρανική εισβολή στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας.

Τότε, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ευχαρίστησε τη συμμετοχή της Βόρειας Κορέας στον πόλεμο και υποσχέθηκε να μην ξεχάσει τις θυσίες τους.

Η Πιονγιάνγκ και η Μόσχα δεν έχουν ανακοινώσει επισήμως πόσα βορειοκορεατικά στρατεύματα βρίσκονται στη Ρωσία. Ωστόσο, αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ, της Νότιας Κορέας και της Ουκρανίας τους υπολογίζουν σε 10.000-12.000 στρατιώτες, οι οποίοι εστάλησαν στη Ρωσία το περασμένο φθινόπωρο. .

Οι αρχές της Νότιας Κορέας δήλωσαν πρόσφατα ότι η Βόρεια Κορέα έστειλε περίπου 3.000 επιπλέον στρατιώτες στη Ρωσία νωρίτερα φέτος.

Η Βόρεια Κορέα προμηθεύει επίσης τεράστια ποσότητα συμβατικών όπλων στη Ρωσία, με αντάλλαγμα οικονομική και στρατιωτική βοήθεια και τεχνολογίες που θα βοηθήσουν τον Κιμ Γιονγκ Ουν να ενισχύσει το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων του.

Πηγή: skai.gr

