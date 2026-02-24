Ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, (Mark Zuckerberg), κατέθεσε την περασμένη Τετάρτη σε μια ιστορική δίκη, που επικεντρώνεται στο πώς οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης βλάπτουν και εθίζουν τα αμερικανικά παιδιά. Καθισμένος μόλις λίγα μέτρα από γονείς που έχουν χάσει τραγικά τα παιδιά τους λόγω των επιπτώσεων των social media, ο ιδρυτής του Facebook επέμεινε στη γραμμή άρνησής του.

Καταθέτοντας για πρώτη φορά ενώπιον ενόρκων για το συγκεκριμένο ζήτημα, ο Ζάκερμπεργκ συνέχισε να υποστηρίζει ότι δεν έχει αποδειχθεί καμία σύνδεση μεταξύ της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από νέους και της επιδείνωσης της ψυχικής υγείας τους. Ωστόσο, η ίδια η έρευνα της Meta έχει δείξει μια διαφορετική εικόνα. Επίσης, δεν ανέφερε ότι τον Σεπτέμβριο αρκετοί πληροφοριοδότες (whistleblowers) κατήγγειλαν, σε αποκαλυπτικό δημοσίευμα της "The Washington Post", πως η εταιρεία απέκρυψε εσωτερική έρευνα για την ασφάλεια των παιδιών επειδή δεν της άρεσαν τα αποτελέσματα.

Η Meta αρνείται τις κατηγορίες. Ωστόσο, πέρυσι πραγματοποιήθηκε ακρόαση με δύο από αυτούς τους πληροφοριοδότες, οι οποίοι κατέθεσαν ότι μια τοξική εταιρική κουλτούρα, ξεκινώντας από την ηγεσία με τον Ζάκερμπεργκ και τα ανώτατα στελέχη, ενθάρρυνε τη συγκάλυψη. Χρόνια πριν έρθουν στο φως αυτές οι καταγγελίες, είχε αναφερθεί ότι η εταιρεία υποβάθμιζε τον τοξικό αντίκτυπο του Instagram στα έφηβα κορίτσια. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Ζάκερμπεργκ απέφυγε την Τετάρτη να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με το πώς το Instagram μπορεί να επιδεινώσει το άγχος, την κατάθλιψη, τα προβλήματα εικόνας σώματος και τον κίνδυνο διατροφικών διαταραχών.

Ο Ζάκερμπεργκ έχει επίσης δηλώσει: «Δεν επιτρέπουμε άτομα κάτω των 13 ετών στην υπηρεσία μας». Ωστόσο, εσωτερικά έγγραφα της Meta δείχνουν ότι η εταιρεία ανέπτυσσε «κοινωνικά προϊόντα» που στόχευαν παιδιά ακόμη και 6 ετών.

Μην ξεγελιέστε, επίσης, από τις υποσχέσεις του Ζάκερμπεργκ για αποτελεσματική εφαρμογή εργαλείων προστασίας των παιδιών. Έκθεση σχετικά με τους «Εφηβικούς Λογαριασμούς» που συχνά προβάλλει η Meta διαπίστωσε ότι μόλις το 17% των λειτουργιών ασφαλείας λειτουργούσε όπως διαφημιζόταν.

Πλέον, θα έπρεπε να είναι απολύτως σαφές ότι οι τεχνολογικοί κολοσσοί δεν μπορούν να αυτορρυθμιστούν. Δεν μπορούν καν να θεωρηθούν αξιόπιστοι ως προς την αλήθεια για το πώς τα προϊόντα τους βλάπτουν τους νέους χρήστες. Οι γονείς είναι δικαιολογημένα εξοργισμένοι. Σε έρευνα που δημοσιεύθηκε την Τρίτη από το Tech Oversight Project, το 86% των Αμερικανών δήλωσε ότι θέλει οι εταιρείες τεχνολογίας να λογοδοτήσουν για τον ρόλο τους στην κρίση εθισμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Υπάρχει, επίσης, συντριπτική διακομματική στήριξη στο Κογκρέσο για τον περιορισμό της δύναμης των Big Tech. Παρουσιάστηκε το νομοσχέδιο Kids Online Safety Act, το οποίο εγκρίθηκε στη Γερουσία με ψήφους 91-3 στο προηγούμενο Κογκρέσο, αλλά «κόλλησε» στη Βουλή των Αντιπροσώπων, καθώς η ηγεσία δεν επέτρεψε ψηφοφορία. Το KOSA θα επέβαλλε «καθήκον φροντίδας» στις εταιρείες τεχνολογίας, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι ανήλικοι προστατεύονται εξ ορισμού. Μόλις αυτή την εβδομάδα, ο αντιπρόεδρος JD Vance υπογράμμισε την ανάγκη ψήφισης του KOSA, χαρακτηρίζοντάς το «εξαιρετικό νομοθέτημα για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο». Μέχρι τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, η Meta είχε δαπανήσει περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια και είχε προσλάβει έναν λομπίστα για κάθε έξι μέλη του Κογκρέσου, σύμφωνα με τη διακομματική μη κερδοσκοπική οργάνωση Issue One.

Ελλείψει ομοσπονδιακών προστατευτικών μέτρων, όσοι έχουν υποστεί βλάβη ή έχουν χάσει αγαπημένα πρόσωπα λόγω των social media αναγκάστηκαν να προσφύγουν στα δικαστήρια για να ζητήσουν λογοδοσία. Οι ενάγοντες έχουν δει από πρώτο χέρι πώς οι πλατφόρμες παγιδεύουν παιδιά, τα εκθέτουν σε σεξουαλικούς θηρευτές και ενισχύουν την κατάθλιψη και το άγχος, κατακλύζοντας τις σελίδες τους με σκοτεινό, απομονωτικό και ακόμη και αυτοκτονικό περιεχόμενο.

Οι κατηγορούμενοι σε αυτές τις υποθέσεις είναι από τις πιο κερδοφόρες εταιρείες στην ιστορία, συμπεριλαμβανομένων της Meta και της Alphabet Inc. (ιδιοκτήτριας του YouTube). Αντί να αντιμετωπίσουν σοβαρά τις αγωγές, οι εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης κατηγορούν τα θύματα και τους γονείς. Υποστηρίζουν ότι οι πενθούντες γονείς θα έπρεπε να είχαν επιβλέψει καλύτερα τη χρήση των social media από τα παιδιά τους, την ώρα που οι ίδιες οι εταιρείες καθιστούν αυτή την επίβλεψη ολοένα και πιο δύσκολη.

Η δίκη στο Λος Άντζελες αυξάνει την πίεση προς το Κογκρέσο να αναλάβει δράση, και πρέπει να ανταποκριθούμε στο κάλεσμα για λογοδοσία των Big Tech.

Προς τους νομοθέτες, τίθεται ένα απλό ερώτημα: Θα σταθούν στο πλευρό μεγιστάνων όπως ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ; Ή θα σταθούν στο πλευρό του 86% των Αμερικανών που απαιτούν να υψωθεί ανάστημα απέναντι στις Big Tech που εκμεταλλεύονται τα παιδιά;

