Η ισπανική κυβέρνηση έδωσε εντολή στις εισαγγελικές αρχές να ερευνήσουν τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης X, Meta και TikTok για φερόμενη διάδοση πορνογραφικού περιεχομένου παιδιών που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη, δήλωσε την Τρίτη ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.

«Αυτές οι πλατφόρμες υπονομεύουν την ψυχική υγεία, την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των παιδιών μας», έγραψε στον λογαριασμό του στο X. «Το κράτος δεν μπορεί να το επιτρέψει αυτό. Η ατιμωρησία αυτών των κολοσσών πρέπει να τελειώσει».

Hoy, el Consejo de Ministros invocará el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para pedirle que investigue los delitos que X, Meta y TikTok podrían estar cometiendo por la creación y difusión de pornografía infantil mediante sus IA.



Estas plataformas están… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 17, 2026

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Σάντσεθ ανακοίνωσε διάφορα μέτρα που στοχεύουν στην περιστολή της διαδικτυακής κακοποίησης και την προστασία των παιδιών, συμπεριλαμβανομένης μιας πρότασης για την απαγόρευση πρόσβασης σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 16 ετών.

