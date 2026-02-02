Η δεύτερη μεγάλη δίκη της Meta για το 2026, σχετικά με φερόμενες βλάβες σε παιδιά, ξεκινά σήμερα. Η ιστορική δίκη με ενόρκους στη Σάντα Φε φέρνει αντιμέτωπο το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα του Νέου Μεξικού με τον κολοσσό των κοινωνικών δικτύων. Η πολιτεία ισχυρίζεται ότι η εταιρεία επέτρεψε εν γνώσει της σε θηρευτές να χρησιμοποιούν το Facebook και το Instagram για να εκμεταλλεύονται παιδιά.

Οι κατηγορίες και τα αποδεικτικά στοιχεία

Ο Γενικός Εισαγγελέας της πολιτείας, Raúl Torrez, πρόκειται να παρουσιάσει στοιχεία που δείχνουν πώς τα δίκτυα της Meta δημιουργούν επικίνδυνα περιβάλλοντα, εκθέτοντας ανηλίκους σε:

Σεξουαλική εκμετάλλευση και προσέλκυση.

Σεξουαλικό εκβιασμό.

Εμπορία ανθρώπων.

Η αγωγή υποστηρίζει ότι οι σχεδιαστικές επιλογές της Meta έθεσαν τα κέρδη πάνω από την ασφάλεια, ενώ η εταιρεία κατηγορείται ότι επέτρεψε τη λειτουργία ομάδων αφιερωμένων στο εμπορικό σεξ και τη διακίνηση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Εκπρόσωπος της Meta δήλωσε:

«Ενώ ο Γενικός Εισαγγελέας του Νέου Μεξικού προβάλλει εντυπωσιοθηρικά και άσχετα επιχειρήματα επιλέγοντας αποσπασματικά ορισμένα έγγραφα, εμείς επικεντρωνόμαστε στη διαρκή δέσμευσή μας για την υποστήριξη των νέων. Είμαστε περήφανοι για την πρόοδο που έχουμε σημειώσει, όπως η εισαγωγή των "Εφηβικών Λογαριασμών", και εργαζόμαστε πάντα για το καλύτερο».

Σημαντικές αποκαλύψεις της έρευνας

Η αγωγή βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε διετή έρευνα του Guardian (2023), η οποία αποκάλυψε ότι η Meta δυσκολευόταν να αποτρέψει τη διακίνηση παιδιών στις πλατφόρμες της. Ο Torrez έχει χαρακτηρίσει τη Meta ως τη «μεγαλύτερη παγκόσμια αγορά για θηρευτές και παιδόφιλους».

Σύμφωνα με εσωτερικά έγγραφα:

Η εταιρεία εκτιμά ότι περίπου 100.000 παιδιά δέχονται σεξουαλική παρενόχληση καθημερινά στο Facebook και το Instagram.

Η Meta φέρεται να κέρδισε τοποθετώντας διαφημίσεις μεγάλων εταιρειών (όπως η Walmart) δίπλα σε περιεχόμενο που σεξουαλικοποιούσε παιδιά.

Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ φέρεται να ενέκρινε την πρόσβαση ανηλίκων σε AI chatbots, παρά τις προειδοποιήσεις ότι θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σεξουαλικές αλληλεπιδράσεις.

Το νομικό πλαίσιο και άλλες δίκες

Η Meta προσπάθησε να επικαλεστεί το «Άρθρο 230» (Section 230) που προστατεύει τις πλατφόρμες από ευθύνη για περιεχόμενο χρηστών, αλλά το αίτημα απορρίφθηκε επειδή η αγωγή εστιάζει στον σχεδιασμό του προϊόντος και όχι στον λόγο (speech).

Την ίδια στιγμή, μια άλλη δίκη βρίσκεται σε εξέλιξη στο Λος Άντζελες, όπου εκατοντάδες οικογένειες κατηγορούν τις Meta, Snap, TikTok και YouTube για πρόκληση εθισμού και προβλημάτων ψυχικής υγείας σε νέους. Η Sacha Haworth του Tech Oversight Project δήλωσε: «Αυτές είναι οι δίκες μιας ολόκληρης γενιάς... θα δούμε για πρώτη φορά τους CEOs της Big Tech στο εδώλιο».

Οι εναρκτήριες αγορεύσεις έχουν προγραμματιστεί για τις 9 Φεβρουαρίου και η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει επτά εβδομάδες. Αν και ο Ζούκερμπεργκ έχει δώσει κατάθεση, παραμένει αβέβαιο αν θα παρουσιαστεί αυτοπροσώπως στο δικαστήριο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.