Ο πρόεδρος της Ουκρανίας απηύθυνε έκκληση για μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία, μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων του Κιέβου στον ενεργειακό της τομέα, αλλά και τα μαζικά πλήγματα της Μόσχας που στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 50 ανθρώπους στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

«Βλέπουμε την αδυναμία της Ρωσίας – τη νιώθουμε. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Χρειαζόμαστε περισσότερη πίεση, περισσότερα αντιβαλλιστικά συστήματα και περισσότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στους δημοσιογράφους, μιλώντας στο πλευρό του Ρούτε στην Άγκυρα.

Ο Ζελένσκι παροτρύνει την Ευρώπη να αναπτύξει σύστημα αεράμυνας

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας κάλεσε τους Ευρωπαίους συμμάχους να επιταχύνουν τις προσπάθειες για τη δημιουργία ενός εγχώριου αντιβαλλιστικού συστήματος.

«Η Ευρώπη χρειάζεται ένα προσιτό, μαζικής παραγωγής αντιβαλλιστικό σύστημα το συντομότερο δυνατό. Για την ακρίβεια, σήμερα», δήλωσε ο ίδιος μιλώντας στο αμυντικό φόρουμ στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ.

Ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι ελπίζει πως η σύνοδος του ΝΑΤΟ θα οδηγήσει στην παραχώρηση περισσότερων συστημάτων αεράμυνας στην Ουκρανία, και ότι σχεδιάζει να συζητήσει το θέμα αυτό με τον Τραμπ την Τετάρτη.

Πηγή: skai.gr

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