Μεξικό: 11 νεκροί και 20 τραυματίες από πυροβολισμούς σε πάρτι

Ένας 17χρονος έφηβος ήταν μεταξύ των 11 ανθρώπων που σκοτώθηκαν όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε σπίτι όπου βρισκόταν σε εξέλιξη γιορτή, το βράδυ της Τρίτης, στην πόλη Ιραπουάτο του κεντρικού Μεξικού. Άλλοι 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται με τραύματα από σφαίρες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η γενική εισαγγελία της Πολιτείας Γκουαναχουάτο, όπου ανήκει διοικητικά η πόλη, επιβεβαίωσε πως μεταξύ των θυμάτων ήταν και ένας ανήλικος, ηλικίας 17 ετών, διαψεύδοντας αρχικές πληροφορίες περί περισσοτέρων παιδιών ανάμεσα στους νεκρούς.

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούδια Σεϊνμπάουμ, δήλωσε: «Είναι πολύ ατυχές αυτό που συνέβη. Διεξάγεται έρευνα», τονίζοντας την ανάγκη πλήρους διαλεύκανσης της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια πάρτι για την καθολική εορτή της Γέννησης του Ιωάννη του Βαπτιστή. Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα, φαίνονται άνθρωποι να χορεύουν στην αυλή πριν ξεσπάσουν οι πυροβολισμοί – χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα η γνησιότητά του.

Η Πολιτεία Γκουαναχουάτο παραμένει εδώ και χρόνια μια από τις πιο βίαιες περιοχές του Μεξικού, με εγκληματικές οργανώσεις να συγκρούονται για τον έλεγχο της διακίνησης ναρκωτικών. Μόνο την Τρίτη, πέντε ακόμη άνθρωποι σκοτώθηκαν σε άλλα σημεία της Πολιτείας.

