Γερμανία: Ο Σολτς δεν θα φύγει από τη Βουλή, ακόμα κι αν χάσει την Κυριακή

Από τη μεριά του ο Φρίντριχ Μερτς εμφανίστηκε σίγουρος για τη νίκη μιλώντας στο Μόναχο

Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς δήλωσε ότι αν εκλεγεί βουλευτής στο Πότσνταμ στις εκλογές της Κυριακής, επιθυμεί να παραμείνει στην Μπούντεσταγκ για ολόκληρη τη νομοθετική περίοδο, ακόμα κι αν δεν γίνει ξανά αρχηγός της κυβέρνησης. «Αυτό ήταν ξεκάθαρο εδώ και πολύ καιρό», είπε στο τέλος της προεκλογικής του εκστρατείας στο Πότσνταμ, στο Βρανδεμβούργο απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου.

Από τη μεριά του ο Φρίντριχ Μερτς εμφανίστηκε σίγουρος για τη νίκη, μιλώντας στο Μόναχο, όπου και επανέλαβε ότι σε καμιά περίπτωση δεν θα συνεργαστεί με την Ακροδεξιά.

Πηγή: Deutsche Welle

