Ελβετία: Διαδήλωση στον τόπο κατοικίας της αρχηγού της AfD

Περίπου 250 άτομα διαδήλωσαν το Σάββατο κατά της ακροδεξιάς στο Αϊνζίντελν της Ελβετίας, τόπο κατοικίας της αρχηγού της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD) Αλίς Βάιντελ. Η ατμόσφαιρα ήταν τεταμένη, ενώ υπήρξαν προπηλακισμοί μεταξύ διαδηλωτών και αντιδιαδηλωτών.

Σύμφωνα με τον ελβετικό ειδησεογραφικό ιστότοπο SWI, την κινητοποίηση περιφρουρούσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, με συνδρομή και από τα γειτονικά καντόνια, υπό τον φόβο επεισοδίων.

Die Demonstration gegen die 150 aus Deutschland herangekarrten Linken konnte nicht verhindert werden, weil es zuviele Menschen waren. #Einsiedeln #Weidel #Bundestagswahl2025 pic.twitter.com/L87YKpGHhs — storymakers (@mz_storymakers) February 22, 2025

«Αγωνιζόμαστε για έναν κόσμο με ποικιλομορφία χωρίς φασισμό», «Έξω η Βάιντελ», «Η ιστορία επαναλαμβάνεται εάν δεν διδαχθούμε τίποτα», «Είναι η ανθρωπιά υπερβολική απαίτηση;», ήταν μερικά από τα συνθήματα στα πλακάτ των διαδηλωτών, οι οποίοι πραγματοποίησαν πορεία στο κέντρο του χωριού και διασταυρώθηκαν με υποστηρικτές της AfD, οι οποίοι τους γιουχάισαν. Σε κάποιες περιπτώσεις υπήρξαν και προπηλακισμοί.

Demonstration gegen @Alice_Weidel von der #AFD in der Schweiz



Liebe Schweiz, mein Vorschlag wäre Ausweisen



pic.twitter.com/1gA0DA4J3P — AFD-STOPPEN🇺🇦🇺🇦🇺🇦 (@AFD_Verbot2025) February 22, 2025

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου στη Γερμανία αναδείχθηκε το ζήτημα της μόνιμης κατοικίας της αρχηγού της ΑfD. Η κυρία Βάιντελ, αν και δηλώνει ως έδρα το Ουμπερλίνγκεν στην Βάδη-Βυρτεμβέργη, ζει με τη σύντροφο και τα δύο τους παιδιά 150 χιλιόμετρα μακριά, στο Αϊνζίντελν, ένα χωριό στο καντόνι Σβιτς, όχι μακριά από την Ζυρίχη. Η Αλίς Βάιντελ δέχθηκε πολλές ερωτήσεις σχετικά με το πού πληρώνει φόρους και συχνά δεν έκρυψε την ενόχλησή της, όπως όταν διέκοψε μια μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη στο ZDF ακριβώς επειδή ερωτάτο για το θέμα.

Das erbärmliche linke Antifa-Häufchen wird in Einsiedeln gnadenlos ausgepfiffen.



Wir Schweizer stehen an der Seite von @Alice_Weidel 💙



So geht #LautGegenLinks 💪

pic.twitter.com/sz9WpgfcqW — 🅲🅾🆇🆇 (@queru_lant) February 22, 2025

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.