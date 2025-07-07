Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, συζήτησε την αντικατάσταση της νυν πρέσβειρας στις ΗΠΑ, Οκσάνα Μαρκάροβα, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή, ανέφερε τη Δευτέρα το Bloomberg, επικαλούμενο πρόσωπο που γνωρίζει το θέμα.

Ο Ζελένσκι είχε δηλώσει το Σάββατο ότι η συνομιλία του με τον Τραμπ την περασμένη εβδομάδα ήταν η καλύτερη και «πιο παραγωγική» που είχε μέχρι σήμερα, προσθέτοντας ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν «πολλά άλλα σημαντικά θέματα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.