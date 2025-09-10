Λογαριασμός
Ο Ζελένσκι συζήτησε με την Φον ντερ Λάιεν για τη συνεργασία με τις ΗΠΑ στο ζήτημα της επιβολής κυρώσεων στην Ρωσία

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ενημέρωσε τον Ζελένσκι για τη συνεργασία των συμμάχων με τις ΗΠΑ στο ζήτημα της ενίσχυσης των κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Βολοντιμίρ Ζελένσκι και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τον ενημέρωσε για τη συνεργασία των συμμάχων με τις ΗΠΑ στο ζήτημα της ενίσχυσης των κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Ο Βολοντίμιρ Ζελέσνκι δήλωσε μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα Χ ότι κατά την διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας ο ίδιος και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συζήτησαν επίσης το θέμα των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας και την υποστήριξη των παιδιών της Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

