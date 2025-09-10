Πιστόριους: Σκόπιμη η πτήση ρωσικών ντρόουνς στην Πολωνία

Για στοχευμένη πρόκληση προκειμένου να δοκιμαστεί η αντίδραση του ΝΑΤΟ κάνει λόγο ο Γερμανός υπ. Άμυνας. Ορθώς η Πολωνία επικαλείται το άρθρο 4, απαντά στην DW o Γερμανός υπ. Εξωτερικών.Ανταπόκριση από το Βερολίνο



«Τα ντρόουνς είχαν αυτή την πορεία σκόπιμα», ανέφερε ο Γερμανός υπ. Άμυνας Μπόρις Πιστόριους την Τετάρτη από το Βερολίνο αναφορικά με τη «νυχτερινή εισβολή» ρωσικών ντρόουνς στον πολωνικό εναέριο χώρο. «Οι επαναλαμβανόνενες παραβιάσεις του εναέριου χώρου και ειδικότερα η συγκεκριμένη από ρωσικά ντρόουν είναι απαράδεκτη και αποτελεί στοχευμένη πρόκληση, όχι μόνο απέναντι στην Πολωνία», πρόσθεσε αναφορικά με τις εξελίξεις.

Πηγή: Deutsche Welle

Όπως είπε ο Γερμανός υπουργός, δεν πρόκειται για την πρώτη φορά που καταγράφονται τέτοιες παραβιάσεις, εντούτοις «αυτή τη φορά σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ειδικών, αποκτούν μια 'νέα ποιότητα'». Δεν δίστασε μάλιστα να δηλώσει ότι «η απάντηση της νατοϊκής συμμαχίας θα είναι «ξεκάθαρη και ταυτόχρονα με σύνεση».Το μήνυμα Πιστόριους προς το Κρεμλίνο είναι ένα: «Ποντάρουμε στην ισχύ και την ενότητα αλλά δεν θα δεχθούμε καμία πρόκληση». Η «στρατηγική της Μόσχας» δεν θα πετύχει, όπως είπε.Ο Γερμανός υπ. Άμυνας τόνισε ότι «δεν υπάρχουν ενδείξεις που να συντείνουν στο γεγονός ότι η διαδρομή των ντρόουνς πάνω από το πολωνικό έδαφος ήταν κατά λάθος». Πρόσθεσε ότι «είναι σαφές πως η Ρωσία θέλει να σπείρει την ανασφάλεια» δοκιμάζοντας τη συνοχή, την αποφασιστικότητα αλλά και την ταχύτητα αντίδρασης της νατοϊκής συμμαχίας.Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Πολωνία, τα ντρόουνς φαίνεται ότι εκτοξεύθηκαν από το «έδαφος της Λευκορωσίας» καθώς και ότι «ήταν προφανώς καλά εξοπλισμένα». Ο Γερμανός υπ. Άμυνας ανέφερε επίσης ότι οι εξελίξεις στην Πολωνία αποτελούν απτή απόδειξη των συνεχιζόμενων προκλήσεων της Ρωσίας στη Βαλτική Θάλασσα, αλλά και στην κεντρική Ευρώπη, μέσω υβριδικών επιθέσεων, τονίζοντας ότι η Γερμανία είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει αυτή την απειλή.Ως προς τον ρόλο που έπαιξαν χθες στην αποτροπή οι δύο γερμανικές συστοιχίες Patriot που είναι σταθμευμένες στην περιοχή Ρζεσφζόφ της Πολωνίας, τόνισε ότι δεν συμμετείχαν στην αναχαίτιση των ντρόουνς, αλλά «στη συνολική αξιολόγηση της κατάστασης».Πρόσφατα η Γερμανία ανακοίνωσε επίσης την αποστολή πέντε επιπλέον μαχητικών αεροσκαφών Eurofigher στη γειτονική Πολωνία για την προστασία του εναέριου χώρου της. Την ίδια ώρα στην περιοχή της Βαλτικής βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η στρατιωτική άσκηση Quadriga 2025 υπό γερμανική ηγεσία, ενώ συμπίπτει με την κρίσιμη άσκηση Zapad 2025 Ρωσίας και Λευκορωσίας.Βάντεφουλ: Ορθή η επίκληση του άρθρου 4Απαντώντας σε ερώτηση της DW ως προς το κατά πόσο «είμαστε κοντά στην ενεργοποίηση του άρθρου 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ περί συλλογικής άμυνας», ο Γερμανός υπ. Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ απάντησε ότι «σε αυτό το στάδιο ήταν η σωστή απόφαση για την Πολωνία να επικαλεστεί το άρθρο 4 περί έναρξης διαβουλεύσεων (όταν κράτη-μέλη θεωρούν ότι απειλείται η εδαφική ακεραιότητά τους). Aυτό είναι φυσικά για εμάς ένα νέο επίπεδο, το να βλέπουμε ρωσικά ντρόουνς πάνω από ένα νατοϊκό κράτος και σε αυτούς τους αριθμούς».Όπως πρόσθεσε: «η Ρωσία πρέπει να αντιληφθεί ότι το ΝΑΤΟ είναι σε θέση να αναλάβει δράση και ότι θα απαντήσει προς υπεράσπιση νατοϊκών εδαφών. Για την ώρα είναι ορθό να αξιολογήσουμε πού βρισκόμαστε, τι ακριβώς συνέβη, με ποια πρόθεση και να ετοιμαστούμε σε βάθος για τυχόν επανάληψη. Η κατάσταση αυτή έδειξε ότι το ΝΑΤΟ μπορεί να δράσει. Είναι ενωμένο. Και αυτή η ικανότητα, η ενότητα της συμμαχίας είναι η σημαντικότερη μορφή αποτροπής. Η μόνη που διασφαλίζει ότι η νατοϊκή επικράτεια δεν θα δεχθεί σοβαρή επίθεση».Πηγές: DW, dpa, reuters

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.