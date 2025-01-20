Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνεχάρη τη Δευτέρα τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για την ορκωμοσία του, λέγοντας ότι προσβλέπει σε «ενεργή και αμοιβαία επωφελή συνεργασία».

«Ο πρόεδρος Τραμπ είναι πάντα αποφασιστικός και η ειρήνη μέσω της πολιτικής δύναμης που ανακοίνωσε παρέχει την ευκαιρία να ενισχυθεί η αμερικανική ηγεσία και να επιτευχθεί μια μακροπρόθεσμη και δίκαιη ειρήνη, η οποία είναι η κορυφαία προτεραιότητα», δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα X.

I congratulate President Trump and the American people on the inauguration of the 47th President of the United States. Today is a day of change and also a day of hope for the resolution of many problems, including global challenges.



President Trump is always decisive, and the… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 20, 2025

Το Κίεβο θέλει να καλλιεργήσει στενές σχέσεις με τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ και έχει κινηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση ήδη από την νίκη του Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του περασμένου Νοεμβρίου.

Ο Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία προσβλέπει σε ενεργή και «αμοιβαία επωφελή» συνεργασία με την κυβέρνηση Τραμπ. «Είμαστε πιο δυνατοί μαζί και μπορούμε να προσφέρουμε μεγαλύτερη ασφάλεια, σταθερότητα και οικονομική ανάπτυξη» σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, συμπλήρωσε.

Πηγή: skai.gr

