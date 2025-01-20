Λογαριασμός
Ο Ζελένσκι συγχαίρει τον Τραμπ για την ορκωμοσία του - Χαιρετίζει την «ευκαιρία για δίκαιη ειρήνη»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνεχάρη τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την ορκωμοσία του - Η ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ

Trump - Zelensky

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνεχάρη τη Δευτέρα τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για την ορκωμοσία του, λέγοντας ότι προσβλέπει σε «ενεργή και αμοιβαία επωφελή συνεργασία».

«Ο πρόεδρος Τραμπ είναι πάντα αποφασιστικός και η ειρήνη μέσω της πολιτικής δύναμης που ανακοίνωσε παρέχει την ευκαιρία να ενισχυθεί η αμερικανική ηγεσία και να επιτευχθεί μια μακροπρόθεσμη και δίκαιη ειρήνη, η οποία είναι η κορυφαία προτεραιότητα», δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα X.

Το Κίεβο θέλει να καλλιεργήσει στενές σχέσεις με τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ και έχει κινηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση ήδη από την νίκη του Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του περασμένου Νοεμβρίου.

Ο Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία προσβλέπει σε ενεργή και «αμοιβαία επωφελή» συνεργασία με την κυβέρνηση Τραμπ. «Είμαστε πιο δυνατοί μαζί και μπορούμε να προσφέρουμε μεγαλύτερη ασφάλεια, σταθερότητα και οικονομική ανάπτυξη» σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, συμπλήρωσε.

