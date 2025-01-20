Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσβλέπει στη "στενή συνεργασία" με τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στις "παγκόσμιες προκλήσεις", δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επικαλούμενη τη "διαρκή δύναμη της διατλαντικής συνεργασίας".
«Τις καλύτερες ευχές, Πρόεδρε Ντόναλντ Τραμπ, για τη θητεία σας ως 47ου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε στην πλατφόρμα Χ. «Η ΕΕ ελπίζει να εργαστεί σε στενή συνεργασία μαζί σας για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων. Μαζί, οι κοινωνίες μας μπορούν να επιτύχουν μεγαλύτερη συνεργασία και να ενισχύσουν την κοινή τους ασφάλεια», πρόσθεσε η Γερμανίδα επικεφαλής της Κομισιόν.
