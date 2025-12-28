Νετανιάχου-Τραμπ: Ανοιχτά μέτωπα και πολλές διαφωνίες

Εν μέσω συσσωρευμένων διαφωνιών μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ, ο Νετανιάχου μεταβαίνει στη Φλόριντα για μια κρίσιμη συνάντηση με τον Τραμπ σχετικά με όλα τα «μέτωπα». Τι θα ζητήσει στο Μαρ-α-Λάγκο.Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ



Με αίτημα για «ελευθερία δράσης» σε Γάζα, Λίβανο, Συρία και Ιράν και σε μία περίοδο συσσωρευμένων διαφωνιών μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ, αναχώρησε ο Βενιαμίν Νετανιάχου για την κατ’ ιδίαν συνάντησή του με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα (29/12) στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντας.

Πηγή: Deutsche Welle

Πρόκειται για μία κρίσιμη συνάντηση για τις επερχόμενες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη (1/1/2026) αναμένονται επαφές του ισραηλινού Πρωθυπουργού με τον αμερικανό υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ και εκπροσώπους των Χριστιανών Ευαγγελιστών και της τοπικής εβραϊκής Ομογένειας.ΓάζαΒασικό θέμα της ατζέντας είναι το αβέβαιο τοπίο που διαμορφώθηκε ως προς την εφαρμογή του δευτέρου σταδίου του αμερικανικού σχεδίου τερματισμού του πολέμου στη Γάζα. Ενώ Χαμάς και Ισλαμική Τζιχάντ δεν έχουν ακόμα παραδώσει τη σορό του τελευταίου ισραηλινού ομήρου, δεν ξεπεράστηκαν οι δυσκολίες ως προς τη σύσταση και σύνθεση της πολυεθνικής δύναμης που καλείται να αφοπλίσει την Χαμάς, η οποία επιμένει ότι δεν προτίθεται να καταθέσει τα όπλα.Οι Ισραηλινοί συνεχίζουν να απορρίπτουν την πρόταση των διαμεσολαβητών Γουίτκοφ και Κούσνερ, που θεωρούν ότι η ανοικοδόμηση του παλαιστινιακού θύλακα θα μπορούσε να έχει ήδη αρχίσει στις περιοχές που ελέγχει σήμερα ο IDF, με την κυβέρνηση Νετανιάχου να επιμένει ότι πρώτα πρέπει να αφοπλιστεί η Χαμάς και μετά να αρχίσει η ανοικοδόμηση της Γάζας.Παράλληλα, παραμένει το ισραηλινό βέτο κατά οποιασδήποτε παρουσίας της Τουρκίας ή της Παλαιστινιακής Αρχής –στρατιωτικής ή διοικητικής- στο δεύτερο στάδιο του σχεδίου, ενώ την ίδια στιγμή τρίτες χώρες δείχνουν απρόθυμες να αναλάβουν τον αφοπλισμό της Χαμάς. Ο Νετανιάχου αναμένεται να ζητήσει αμερικανικό πράσινο φως, προκειμένου ο ισραηλινός στρατός να αναλάβει πλέον εκείνος τον αφοπλισμό της Χαμάς, αφήνοντας ίσως ανοικτό το ενδεχόμενο καθορισμού νέας «τελευταίας προθεσμίας», έως ότου η οργάνωση αποφασίσει να καταθέσει οικειοθελώς τον οπλισμό της.ΛίβανοςΩς προς τον Λίβανο - και ενώ η επικείμενη τελευταία προθεσμία αφοπλισμού της Χεζμπολάχ από τον τακτικό στρατό της χώρας φαίνεται πως θα εκπνεύσει την ερχόμενη Τετάρτη (31/12) χωρίς αποτελέσματα – όλα δείχνουν πως ο Νετανιάχου θα ζητήσει έγκριση του Τραμπ προκειμένου και σε αυτήν την περίπτωση οι ισραηλινές δυνάμεις να αναλάβουν δράση επί του πεδίου.ΣυρίαΑγεφύρωτες δείχνουν να είναι οι διαφωνίες Ισραήλ-ΗΠΑ και ως προς το ενδεχόμενο συμφώνου «μη-επίθεσης» στη νότια Συρία με το καθεστώς της Δαμασκού, με την κυβέρνηση Νετανιάχου να δηλώνει δυσαρέσκειά έναντι των χειρισμών του αμερικανού ειδικού απεσταλμένου Τόμας Μπάρακ, κατηγορώντας τον για «ασυνήθιστη επιείκεια» ως προς τις τουρκικές επιδιώξεις.Τον τόνο έδωσαν, πρόσφατες δηλώσεις του Νετανιάχου κατά του ενδεχομένου απόκτησης εκ μέρους της Τουρκίας και της Σαουδικής Αραβίας υπερσύγχρονων αμερικανικών F-35, όπως επίσης και ισραηλινές δημοσιογραφικές πληροφορίες που φέρουν το Ισραήλ να διάκειται θετικά σε φερόμενες ρωσικές διαμεσολαβητικές κινήσεις, που θα διαμόρφωναν ένα, ρεαλιστικότερο ίσως, «σύμφωνο μη-επίθεσης» Ισραήλ-Συρίας.ΙράνΩστόσο, η μεγαλύτερη πρόκληση για τον ισραηλινό Πρωθυπουργό έγκειται στην προσπάθειά του να πείσει τον Πρόεδρο Τραμπ να δώσει πράσινο φως για μία νέα ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση με στόχο το βαλλιστικό οπλοστάσιο του Ιράν – ένα ισραηλινό αίτημα, που επανειλημμένα απορρίπτεται από την εποχή Κλίντον μέχρι σήμερα. Ισραηλινοί παράγοντες εκτιμούν ότι τα επικαιροποιημένα στοιχεία που ο Νετανιάχου πρόκειται να εκθέσει στο Μαρ-α-Λάγκο, ίσως κάμψουν τις επίμονες αμερικανικές αντιρρήσεις.«Αναγνώριση» ΣομαλιλάνδηςΤέλος, η ισραηλινή «αναγνώριση» της αποσχιστικής οντότητας της Σομαλιλάνδης, ουσιαστικά αναδεικνύει το αμφιλεγόμενο «σχέδιο εκκένωσης» της Γάζας από τους κατοίκους της -που προκάλεσε σφοδρές διεθνείς αντιδράδεις- υπενθυμίζοντας στον Πρόεδρο Τραμπ ότι πρώτος εκείνος το διατύπωσε τις πρώτες βδομάδες της τρέχουσας θητείας του.Δήλωση του «υπουργού Εξωτερικών» της de facto κυβέρνησης της Σομαλιλάνδης, Αμπντιραχμάν Ντάιρ Άνταμ Μπακάλ στο κρατικό ισραηλινό ραδιόφωνο ότι «η ισραηλινή αναγνώριση δεν σχετίζεται καθόλου με τη Γάζα», δεν δείχνει να πείθει κανέναν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.