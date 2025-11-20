Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε την Τετάρτη να δώσει ένα τέλος στην υπόθεση Έπσταϊν υπογράφοντας ένα μέτρο που υποχρεώνει τη δημοσιοποίηση των αρχείων του Τζέφρι Έπσταϊν, μετά από πολύμηνη «μάχη» που έδωσε για να το αποφύγει.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τετάρτη μέσω Truth Social ότι υπέγραψε νόμο για τη δημοσιοποίηση του υλικού του φακέλου του Τζέφρι Έπσταϊν, στην οποία πρόβαλε αντίσταση επί μήνες.

«Μόλις υπέγραψα τον νόμο για τη δημοσιοποίηση του φακέλου Έπστιν!», ανέφερε, με όλη την πρόταση γραμμένη με κεφαλαία γράμματα, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος σε ανάρτηση του, σχεδόν τετρακοσίων λέξεων, με την οποία κατηγόρησε δημοκρατικούς πως προσπαθούν να κρύψουν την «αλήθεια» για τον εκατομμυριούχο χρηματομεσίτη και σύμβουλο επενδύσεων που πέθανε σε φυλακή της Νέας Υόρκης το 2019, προτού δικαστεί για σειρά κακουργημάτων σεξουαλικής φύσης με θύματα ιδίως ανήλικα κορίτσια.

Η υπόθεση Έπσταϊν - με τον οποίο διατηρούσε φιλική σχέση για χρόνια ο ακόμη τότε επιχειρηματίας Τραμπ - μετατράπηκε σε αγκάθι στο πλευρό του το τελευταίο διάστημα, μολονότι ήταν ο ίδιος που τροφοδοτούσε θεωρίες συνωμοσίας και υποσχόταν πολύκροτες αποκαλύψεις προεκλογικά.

Η υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησής του Παμ Μπόντι διαβεβαίωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου πως το υλικό που σχετίζεται με την υπόθεση Έπσταϊν θα δοθεί στη δημοσιότητα εντός 30 ημερών, όπως προβλέπει ο νόμος, υποσχόμενη «μέγιστη διαφάνεια».

Σύμφωνα με το CNN, η κίνηση αυτή του Τραμπ αναμένεται να ανοίξει ένα νέο στάδιο στην προσπάθεια για την αποκάλυψη των αρχείων που συνδέονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν, θέτοντας το Υπουργείο Δικαιοσύνης υπό νέο έλεγχο και δοκιμάζοντας την ικανότητα του Λευκού Οίκου να στρέψει την προσοχή μακριά από τις προηγούμενες «συναλλαγές» του προέδρου με τον Έπσταϊν προς ένα πιο πολιτικά πλεονεκτικό έδαφος.

Σε μια άσχετη συνέντευξη Τύπου νωρίτερα την Τετάρτη, η Γενική Εισαγγελέας Παμ Μπόντι δήλωσε μόνο ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα «τηρήσει τη νομιμότητα» όταν ρωτήθηκε για τα αρχεία του Έπσταϊν.

Αλλά ήδη, οι αξιωματούχοι αντιμετωπίζουν αυξανόμενες υποψίες από το Καπιτώλιο και τη βάση τους στο MAGA ότι η κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσει μια μόλις ανοιχτή ποινική έρευνα που διέταξε ο Τραμπ ως δικαιολογία για να κρατήσει μέρος του φακέλου της υπόθεσης Έπσταϊν μυστικό, αναφέρει το CNN.

Εν τω μεταξύ, οι αξιωματούχοι στον χώρο της δικαιοσύνης προσπαθούν να εξισορροπήσουν την έρευνά τους με την επικείμενη προθεσμία του Δεκεμβρίου για τη δημοσιοποίηση των εγγράφων, αφού αιφνιδιάστηκαν τόσο από την απαίτηση του Τραμπ για νέα έρευνα όσο και από την επακόλουθη ξαφνική υποστήριξή του την Κυριακή το βράδυ για τη δημοσιοποίηση όλων των αρχείων του Έπσταϊν, σύμφωνα με ένα άτομο που γνωρίζει το θέμα.

Καθώς ο Λευκός Οίκος προσπαθεί να επικεντρωθεί στις ενδιάμεσες εκλογές του επόμενου έτους, υπάρχουν ελάχιστα σημάδια ότι οι υποστηρικτές του Τραμπ είναι έτοιμοι να αφήσουν πίσω τους την υπόθεση.

«Αυτή είναι μια ιστορία που θα συνεχίσει να απασχολεί τον πρόεδρο στο δεύτερο έτος της προεδρίας του», δήλωσε ο Άλεξ Κόναντ, μακροχρόνιος συνεργάτης του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Η αδιάκοπη ίντριγκα γύρω από τα αρχεία του Έπσταϊν σηματοδοτεί το σπάνιο ζήτημα που έχει προκαλέσει ρήξη μεταξύ του Τραμπ και του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, του οποίου ηγείται την τελευταία δεκαετία, αποκαλύπτοντας μια ευπάθεια για τον Λευκό Οίκο, σχολιάζει το CNN.

Από τότε που έγινε σαφές ότι δεν μπορούσε να αποφύγει τη δημοσιοποίηση των αρχείων, ο Τραμπ προσπάθησε να επανενώσει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα πίσω από μια νέα προσπάθεια σύνδεσης του Έπσταϊν με το Δημοκρατικό Κόμμα.

Ανακοινώνοντας ότι υπέγραψε το νομοσχέδιο, ο Τραμπ επικεντρώθηκε αποκλειστικά στους Δημοκρατικούς, γράφοντας: «Ίσως η αλήθεια για αυτούς τους Δημοκρατικούς και τις σχέσεις τους με τον Τζέφρι Έπσταϊν να αποκαλυφθεί σύντομα» και προσθέτοντας: «Αυτή η τελευταία φάρσα θα γυρίσει μπούμερανγκ στους Δημοκρατικούς!»

Στο σχέδιο «αντεπίθεσης» βασίστηκε σε πρόσφατα e-mails που του Έπσταϊν που ήρθαν στη δημοσιότητα που αναφέρουν διάφορους εξέχοντες Δημοκρατικούς, ενώ έχουν και αναφορές στον Τραμπ - μια εξέλιξη που οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου ελπίζουν ότι θα τους επαναφέρει στην αντεπίθεση μετά από μήνες πολιορκίας. (Σημειώνεται πως η αλληλογραφία με τον Έπσταϊν δεν είναι έγκλημα και δεν υπάρχουν στοιχεία στα e-mails ότι κάποιος από αυτούς συμμετείχε στα αδικήματα του Έπσταϊν.

«Ξαφνικά υπήρξε μια πραγματική ευκαιρία να αλλάξει η αφήγηση», δήλωσε ένας αξιωματούχος στο CNN, σημειώνοντας ότι οι συνεργάτες είχαν περιορισμένη γνώση για το τι περιείχαν τα έγγραφα από την περιουσία του Έπσταϊν μέχρι που μια επιτροπή της Βουλής τα δημοσίευσε την περασμένη εβδομάδα.

Ωστόσο, η στρατηγική μετατόπιση έρχεται μετά από μήνες αποτυχημένων κινήσεων, απορρίψεων και άμεσης αντίστασης στη δημοσιοποίηση των αρχείων - όλα αυτά στέρησαν πολύτιμη προσοχή και χρόνο από την κεντρική ατζέντα της κυβέρνησης, σύμφωνα με το CNN.

Ο πρόεδρος αντιμετωπίζει τώρα τα χαμηλότερα ποσοστά αποδοχής της θητείας του μέχρι στιγμής, καθώς και τις διπλές προκλήσεις της διεξαγωγής και της «ανηφορικής μάχης» προς τις ενδιάμεσες εκλογές, προσπαθώντας παράλληλα να διατηρήσει υπό έλεγχο τις υποβόσκουσες διαιρέσεις σχετικά με τον Έπσταϊν.

«Νομίζω ότι ο πρόεδρος ήταν στη σωστή θέση στο τέλος», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Μάικ Ράουντς για το μέτρο σχετικά με τον Έπσταϊν.

Η πίεση για τα αρχεία ήταν ένα πρόβλημα που δημιουργήθηκε από τον ίδιο τον Τραμπ

Η υπογραφή του Τραμπ στο νομοσχέδιο - και η αναγνώριση της επιτυχίας του - ήταν αποτέλεσμα της δημόσιας πίεσης για τα αρχεία, την οποία ο ίδιος ο πρόεδρος τροφοδότησε για πρώτη φορά σχεδόν ενάμιση χρόνο πριν, αφού δεσμεύτηκε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας να δημοσιεύσει τα υλικά εάν εκλεγεί.

Η ομάδα του στη συνέχεια βασίστηκε σε αυτή την πρόχειρη δέσμευση ως έναν τρόπο να ενεργοποιήσει ένα τμήμα της βάσης του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος που έχει εμμονή με τα αρχεία του Έπσταϊν και έχει πειστεί ότι θα εμπλέξουν μια σειρά από ισχυρές προσωπικότητες στη σεξουαλική κακοποίηση νεαρών κοριτσιών από τον εκλιπόντα.

Η κυβέρνηση αύξησε περαιτέρω τις προσδοκίες τον Φεβρουάριο, όταν η Μπόντι διένειμε φακέλους με τα «Αρχεία Έπσταϊν» σε συντηρητικούς influencers στον Λευκό Οίκο. Η εκδήλωση ήταν μια αποτυχία. Σχεδόν όλες οι πληροφορίες ήταν ήδη δημόσιες, πυροδοτώντας αντιδράσεις και εντάσεις μεταξύ κορυφαίων αξιωματούχων του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η Μπόντι αργότερα ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση εξέταζε λεπτομερώς νεότερα στοιχεία, ενώ μήνες αργότερα το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι καμία «περαιτέρω αποκάλυψη δεν θα ήταν κατάλληλη ή δικαιολογημένη».

Η επακόλουθη θύελλα αντιδράσεων έφερε τον Λευκό Οίκο αντιμέτωπο με πολλά πρόσωπα της MAGA που είχαν βοηθήσει την άνοδο του Τραμπ και πυροδότησε μια διακομματική προσπάθεια στο Καπιτώλιο για τη δημοσιοποίηση των αρχείων, σύμφωνα με το CNN.

Η προσπάθεια αυτή έγινε πιο δύσκολη μετά τις αποκαλύψεις που «φούντωσαν» τις προηγούμενες διασυνδέσεις του Τραμπ με τον Έπσταϊν, συμπεριλαμβανομένου του ότι το όνομα του προέδρου είχε εμφανιστεί στα αρχεία. (Σημειώνεται ότι ο Τραμπ δεν έχει κατηγορηθεί για κανένα αδίκημα σε σχέση με τον Έπσταϊν.)

Εντός του Λευκού Οίκου, οι συνεργάτες προσπάθησαν να διαχειριστούν τις προσδοκίες των συμμάχων τους, προσπαθώντας να εξηγήσουν ότι η δημοσιοποίηση των υπόλοιπων αρχείων ενείχε τον κίνδυνο να βλάψει τα θύματα και να παραβιάσει την ιδιωτικότητα ατόμων των οποίων τα ονόματα βρίσκονταν στα έγγραφα, αλλά δεν κατηγορούνταν για αδικήματα.

«Προσπαθούμε να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι πιστεύουν σε κάτι που δεν υπάρχει», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Νέα ερωτήματα σχετικά με το τι θα δημοσιευτεί

Κάποια στιγμή, καθώς η προσπάθεια του Κογκρέσου για τη δημοσιοποίηση των αρχείων του Έπσταϊν κέρδιζε έδαφος, αξιωματούχοι φέρονται να δρομολόγησαν τη νέα έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης ως έναν τρόπο για να μετριάσουν την πίεση και να εμποδίσουν τη δημοσιοποίηση τυχόν περαιτέρω εγγράφων, δήλωσε ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι η ιδέα μιας έρευνας για τους Δημοκρατικούς προέκυψε μετά τη δημοσιοποίηση των e-mails από την επιτροπή εποπτείας της Βουλής την περασμένη εβδομάδα. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης αρνήθηκε να σχολιάσει.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου (που δεν σχετίζεται με την υπόθεση) την Τετάρτη, η Μπόντι δήλωσε ότι «νέες πληροφορίες» που έλαβαν οι ερευνητές την ώθησαν να ανοίξει ξανά την υπόθεση Έπσταϊν, χωρίς να διευκρινίσει ποιες ήταν αυτές.

Έτσι, την περασμένη Παρασκευή, καθώς η ψηφοφορία της Βουλής για τη δημοσιοποίηση των αρχείων πλησίαζε, ο Τραμπ ζήτησε ξαφνικά από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να διερευνήσει τις συνδέσεις του Έπσταϊν με προσωπικότητες που συνδέονται με τους Δημοκρατικούς, συμπεριλαμβανομένου του πρώην προέδρου Μπιλ Κλίντον, όπως αναφέρει το CNN. Ζήτησε επίσης έρευνα για τις σχέσεις του τραπεζικού γίγαντα JPMorgan Chase με τον Έπσταϊν. (Απαντώντας στην έρευνα, εκπρόσωποι της Κλίντον και της JPMorgan υποστήριξαν ότι δεν εμπλέκονται στα εγκλήματα του Έπσταϊν.)

Ο Λευκός Οίκος επιμένει ότι ο Τραμπ ήταν πάντα υπέρ της δημοσιοποίησης των αρχείων. «Ο Πρόεδρος Τραμπ δεν ήταν ποτέ κατά της δημοσιοποίησης των αρχείων του Έπσταϊν», είπε η εκπρόσωπος Άμπιγκεϊλ Τζάκσον στο CNN.

Και από την έναρξη της νέας έρευνας, πολλοί αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου επέμειναν στο CNN ότι ο Τραμπ δεν θα σταθεί εμπόδιο στη δημοσιοποίηση των εγγράφων και ότι από συνεργάτες δεν εκτιμάται ότι η νέα έρευνα θα επηρεάσει αυτή τη διαδικασία, αν και η Μπόντι αρνήθηκε να δώσει ρητές διαβεβαιώσεις την Τετάρτη.

Η Μπόντι και το υπουργείο της αντιμετωπίζουν τώρα αντικρουόμενες οδηγίες τόσο για τη διεξαγωγή έρευνας όσο και για τη δημοσιοποίηση των σχετικών εγγράφων.

Η καθυστερημένη προσπάθεια του Λευκού Οίκου να βασιστεί τώρα στα αρχεία του Έπσταϊν ως πολιτική γραμμή επίθεσης έχει επίσης προκαλέσει κάποια παράπονα μεταξύ των συμμάχων στο Καπιτώλιο και στην «ευρύτερη τροχιά» του Τραμπ, οι οποίοι ήλπιζαν να ξεπεράσουν μια δύσκολη περίοδο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.