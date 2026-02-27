Ο πακιστανός υπουργός Άμυνας Χαουάτζα Ασίφ κήρυξε σήμερα «ανοικτό πόλεμο» στη de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, αφού οι δυο γειτονικές χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας αντάλλαξαν φονικά πλήγματα.

«Το ποτήρι της υπομονής μας ξεχείλισε. Πλέον διεξάγεται ανοικτός πόλεμος ανάμεσα σε εμάς και εσάς», διεμήνυσε ο κ. Χαουάτζα μέσω X.

نیٹو کی افواج کے انخلاء کے بعد یہ توقع کی جاتی تھی کہ افغانستان میں امن ھو گا اور طالبان افغانُ عوام کے مفادات اور علاقہ میں امن پہ توجہ مرکوز کریںُ گے۔مگر طالبان نے افغانستان کو ھندوستان کی کالونی بنا دیا۔ ساری دنیا کے دھشت گردوں کا افغانستان میں اکٹھا کر لیا اور دھشت گردی کو… — Khawaja M. Asif (@KhawajaMAsif) February 26, 2026

Η ανάρτηση του πακιστανού υπουργού Άμυνας

Μετά την αποχώρηση των δυνάμεων του ΝΑΤΟ, αναμενόταν ότι θα υπήρχε ειρήνη στο Αφγανιστάν και οι Ταλιμπάν θα επικεντρώνονταν στα συμφέροντα του αφγανικού λαού και στην ειρήνη στην περιοχή. Αλλά οι Ταλιμπάν μετέτρεψαν το Αφγανιστάν σε αποικία της Ινδίας. Συγκέντρωσαν τρομοκράτες από όλο τον κόσμο. Στέρησαν από τον λαό τους βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Αφαίρεσαν τα δικαιώματα που δίνει το Ισλάμ στις γυναίκες. Το Πακιστάν κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρήσει την κατάσταση ομαλή μέσω διπλωματίας αλλά και μέσω φιλικών χωρών. Αλλά οι Ταλιμπάν έγιναν πληρεξούσιοι της Ινδίας. Σήμερα, προσπάθησαν να στοχοποιήσουν το Πακιστάν με επιθετικότητα. Οι δυνάμεις μας δίνουν τώρα μια αποφασιστική απάντηση. Ο ρόλος του Πακιστάν στο παρελθόν ήταν θετικός. Έχει φιλοξενήσει 5 εκατομμύρια Αφγανούς για 50 χρόνια. Ακόμα και σήμερα, εκατομμύρια Αφγανοί κερδίζουν τα προς το ζην στη γη μας. Το ποτήρι της υπομονής μας ξεχείλισε. Πλέον διεξάγεται ανοικτός πόλεμος ανάμεσα σε εμάς και εσάς. Ο στρατός του Πακιστάν δεν ήρθε από την άλλη πλευρά της θάλασσας. Είμαστε οι γείτονές σας, σας γνωρίζουμε.

Σαρίφ: «Οι ένοπλες δυνάμεις μας μπορούν να συντρίψουν οποιεσδήποτε επιθετικές φιλοδοξίες»

Ταυτόχρονα, ο πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ προειδοποίησε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του έχουν την «πλήρη δυνατότητα» να «συντρίψουν» οποιονδήποτε επιτιθέμενο, μερικές ώρες αφού εξαπολύθηκαν αεροπορικοί βομβαρδισμοί στο Αφγανιστάν.

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν πλήρη δυνατότητα να συντρίψουν οποιεσδήποτε επιθετικές φιλοδοξίες», να τις «κονιορτοποιήσουν», τόνισε ο πρωθυπουργός Σαρίφ, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω X η κυβέρνησή του, συμπληρώνοντας πως «όλο το έθνος στέκει στο πλευρό των πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων».

"ہماری افواج کسی بھی جارحانہ عزائم کو خاک میں ملانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں۔"

~وزیراعظم محمد شہباز شریف pic.twitter.com/mlmFN7dJqp — Government of Pakistan (@GovtofPakistan) February 27, 2026

