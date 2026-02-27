Πολλές ισχυρές εκρήξεις συντάραξαν την Καμπούλ τα ξημερώματα, μερικές ώρες αφού η de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε επίθεση εναντίον δυνάμεων του Πακιστάνικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων κατά μήκος των συνόρων, σε ανταπόδοση για τους φονικούς πακιστανικούς βομβαρδισμούς το σαββατοκύριακο.

Οι εκρήξεις αντήχησαν σε όλη την πόλη από τις 01:50 (τοπική ώρα· χθες Πέμπτη στις 23:20 ώρα Ελλάδας), ενώ ακούγονταν επίσης μηχανές μαχητικών αεροσκαφών καθώς πέταγαν πάνω από την πόλη, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου, παρόντες στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν.

Κάτοικος ανέφερε ότι μέτρησε όχι λιγότερες από οκτώ εκρήξεις.

«Οι δυο πρώτες εκρήξεις ήταν πιο απομακρυσμένες από το σπίτι μας. Οι τελευταίες ήταν πιο κοντά μας, έσεισαν το σπίτι μας. Ακούγαμε αεριωθούμενα έπειτα από κάθε έκρηξη», είπε ο αφγανός πολίτης αυτός στο Γαλλικό Πρακτορείο, ζητώντας να μην κατονομαστεί για την ασφάλειά του.

Οι εκρήξεις ακολουθήθηκαν από ριπές πολυβόλων, που άκουσαν οι δημοσιογράφοι στο κέντρο της πόλης περί τις 02:30 (τοπική ώρα· μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας).

Η κατάπαυση του πυρός μεταξύ των δύο χωρών, η οποία επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του Κατάρ, έχει σε μεγάλο βαθμό τηρηθεί, αλλά οι δύο πλευρές εξακολουθούν να ανταλλάσσουν περιστασιακά πυρά. Αρκετοί γύροι ειρηνευτικών συνομιλιών τον Νοέμβριο δεν κατέληξαν σε επίσημη συμφωνία.

Σύμφωνα με το Daily Kabul News, εκπρόσωπος του Ισλαμικού Εμιράτου του Αφγανιστάν, ο Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, δήλωσε χθες: «Εάν το Πακιστάν στοχεύσει την Καμπούλ, έχουμε πόρους που θα μας επιτρέψουν να στοχεύσουμε σημαντικές και μεγάλες πόλεις του Πακιστάν, συμπεριλαμβανομένης της Ισλαμαμπάντ».

