Η de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν διέψευσε σήμερα, μέσω του εκπροσώπου της Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ, τη δήλωση του πακιστανού υπουργού Πληροφοριών Αταουλά Ταράρ και του εκπροσώπου του πρωθυπουργού, Μοσαράφ Ζαΐντι, οι οποίοι έκαναν λόγο για «τουλαχιστον 133 νεκρούς και πάνω από 200 τραυματίες στις τάξεις των Αφγανών Ταλιμπάν» από τους βομβαρδισμούς της πακιστανικής αεροπορίας στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, την Καμπούλ, καθώς και σε άλλες περιοχές, ιδίως στην Κανταχάρ.

«Ο δειλός πακιστανικός στρατός πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές σε ορισμένες περιοχές της Καμπούλ, της Κανταχάρ και της Πακτία. Ευτυχώς, δεν έχουν αναφερθεί θύματα», έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Χ.

عاجل:

قام الجيش الباكستاني الجبان بقصف بعض الأماكن في كابل وقندهار وبكتيا ، ولله الحمد لم يصب أحد بأذى. — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) February 26, 2026

Ταυτόχρονα, ο εκπρόσωπος του Ισλαμικού Εμιράτου διαβεβαίωσε ότι οι ντε φάκτο δυνάμεις ασφαλείας του Αφγανιστάν διεξήγαγαν νέες επιθέσεις εναντίον του στρατού του Πακιστάν, σαν αντίποινα, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

«Μετά τα αεροπορικά πλήγματα στην Καμπούλ, στην Κανταχάρ και άλλες επαρχίες, διεξήχθησαν επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας εκ νέου εναντίον θέσεων πακιστανών στρατιωτών», ανέφερε.

Εξάλλου, σύμφωνα με το Daily Kabul News, ο Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, είχε δηλώσει χθες ότι «εάν το Πακιστάν στοχεύσει την Καμπούλ, έχουμε πόρους που θα μας επιτρέψουν να στοχεύσουμε σημαντικές και μεγάλες πόλεις του Πακιστάν, συμπεριλαμβανομένης της Ισλαμαμπάντ».

