Γκουτέρες: Πακιστάν και Αφγανιστάν να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου

Ο Γενικός Γραμματέας OHE καλεί επίσης τα εμπλεκόμενα μέρη να σεβαστούν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και να διασφαλίσουν την προστασία των αμάχων

«Ο Γενικός Γραμματέας OHE, Αντόνιο Γκουτέρες, παρακολουθεί με ανησυχία τις αναφορές για διασυνοριακές συγκρούσεις μεταξύ των ντε φάκτο δυνάμεων ασφαλείας στο Αφγανιστάν και των πακιστανικών δυνάμεων» ανέφερει σε δήλωση του ο Εκπρόσωπος του ΓΓ ΟΗΕ Στεφάν Ντουζαρίκ.

«Προτρέπει τα εμπλεκόμενα μέρη να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, και να διασφαλίσουν την προστασία των αμάχων» πρόσθεσε.

Ο κ. Ντουζαρίκ ανέφερε επίσης ότι «ο ΓΓ ΟΗΕ επαινεί τις προσπάθειες διαμεσολάβησης που έχουν καταβάλει αρκετά κράτη-μέλη τους τελευταίους μήνες και καλεί τα μέρη να συνεχίσουν να επιδιώκουν την επίλυση οποιωνδήποτε διαφορών μέσω της διπλωματίας».

