Ισραηλινός άμαχος σκοτώθηκε σήμερα από πυροβολισμούς που δέχθηκε στην παλαιστινιακή πόλη Καλκίλγια στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Ισραηλινές δυνάμεις έφτασαν στην περιοχή λίγο μετά το συμβάν και διερευνούν τι συνέβη, πρόσθεσε ο στρατός, χωρίς να διευκρινίσει περαιτέρω.

Προς το παρόν η παλαιστινιακή πλευρά δεν έχει σχολιάσει την είδηση αυτή.

Το ισραηλινό δημόσιο δίκτυο Kan μετέδωσε ότι ο άνδρας δέχθηκε πυροβολισμούς και σκοτώθηκε όταν εισήλθε με το αυτοκίνητό του στην Καλκίλγια. Το αυτοκίνητό του πυρπολήθηκε αργότερα, πρόσθεσε.

Η βία στη Δυτική Όχθη, η οποία βρισκόταν ήδη σε έξαρση πριν από την επίθεση στις 7 Οκτωβρίου του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο νότιο Ισραήλ που πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα, έχει κλιμακωθεί περαιτέρω, με ενισχυμένες ισραηλινές στρατιωτικές επιδρομές, επιθέσεις εποίκων και παλαιστινιακές επιθέσεις σε δρόμους.

Χθες, Παρασκευή, οι ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότωσαν δύο Παλαιστινίους ενόπλους σε ανταλλαγή πυρών που σημειώθηκε σε επιδρομή για συλλήψεις στην Καλκίλγια, σύμφωνα με την ισραηλινή αστυνομία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.